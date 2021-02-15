Був легендою: пішов з життя український оперний співак Бойко
У понеділок, 15 лютого, помер Анатолій Бойко – легендарний оперний співак та один із найкращих басів України. Йому було 75 років.
Джерело:Фейсбук Одеської опери
Народний артист України Бойко був зіркою Одеського театру опери та балету. Там він розпочав свою кар'єру ще у 1972 році.
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Пресслужба театру висловила щирі співчуття рідним та близьким оперного співака.
Це величезна втрата для музичного світу та для всіх нас. Творчість Анатолія Івановича Бойко та світла пам'ять про нього назавжди залишаться у наших серцях,
– мовиться у повідомленні.
У театрі наголосили, що Бойко "до останнього продовжував віддано служити мистецтву, радуючи публіку своїм блискучим талантом".
Які партії виконував Бойко
"За чотири десятиліття Анатолій Іванович виконав всі провідні басові партії, про які тільки може мріяти співак", – розповіли в Одеській опері. Зокрема, він перевтілився у таких героїв:
- Феррандо ("Трубадур");
- Сальєрі ("Моцарт і Сальєрі");
- Батька ("Катерина");
- Бориса ("Борис Годунов") та інші.
Що відомо про Анатолія Бойка
- Народився у 1945 році на Харківщині.
- Закінчив Одеську консерваторію.
- Підкорив сцени Франції, Угорщини, Іспанії, Швейцарії, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Сирії, Лівані, Іраку, Афганістану.
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