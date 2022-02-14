Трінчер, Камінська, Пустовіт: хто з українських зірок збільшував груди

Все популярнішим заняттям серед українських жінок стають маніпуляції з власним тілом. Кожна намагається боротись зі своїми комплексами та полюбити відображення у дзеркалі. Колись всі масово збільшували губи, а тепер – груди.

Бути під постійним прицілом камер – неймовірно складно, адже потрібно добре виглядати, незважаючи на настрій, стан здоров’я чи пору року. Саме тому відомі особистості часто звертаються за допомогою до косметологів, стилістів та хірургів зокрема.

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Однією з причин звернення до хірургів є збільшення грудей. Хтось намагається позбутись дитячого комплексу, а хтось покращити форму після народження дітей.

Анна Трінчер

закликає ретельно обдумувати зміни у вашій зовнішності та перевіряти лікарів та клініки, якщо ви будете звертатись за послугами. Проте пам'ятайте, що приймати рішення повинні лише ви, а не сторонні люди. Любіть себе та приймайте себе такою, лише як вам комфортно.

Молода українська співачка та акторка Анна Трінчер сколихнула весь медіапростір новиною про збільшення грудей. 20-річна зірка серіалу "Школа" мріяла про це декілька років, адже з підліткового віку комплексувала через невеликі груди. Анна зробила собі третій розмір, проте тепер переймається щодо правильності такого вибору, адже їй пасував би і більший.

Анна Трінчер до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму блогерки

Валерія Юрченко

Українська блогерка Валерія Юрченко зробила операцію зі збільшення грудей практично у той же самий час, що й Анна Трінчер, та ще й у тій самій клініці Verum expert clinic. У своїх соцмережах вона написала: "До сих пір не віриться, але наважилась і записалась ще з осені. Приводила свій організм до ладу і нарешті це сталось, одна з мрій після грудного вигодовування і вагітності здійснилась!"

Валерія Юрченко до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму блогерки

Слава Камінська

Співачка та екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська майже 15 років тому збільшила груди. Нещодавно артистка поділилася, що її все влаштовує, тому "доношує" старі імпланти і поки що не планує нову операцію. Але омріяний розмір вона отримала не зразу. У артистки від природи були дуже маленькі молочні залози і за один раз поставити великі імпланти було неможливо, тому операція проходила у декілька етапів. За словами лікаря, так відбувається для того, аби встигнути розтягнути шкіру грудей для імплантів більшого розміру.

Слава Камінська до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму співачки

Надін Медведчук

Блогерка та ексучасниця телепроєкту "Холостяк" Надін Медведчук зробила маммопластику менше року тому. Вона зверталась до того ж лікаря та клініки, що й Анна Трінчер та Валерія Юрченко. Як написала дівчина у своєму інстаграмі: "У 9 класі у мене вже був 2 розмір і з чіткою різницею (права більша). Звісно це бачила тільки я, пуш-ап і ліф створює візуально інший ефект. Але з того часу я не товстішала і груди не ставали однаковими". Це було основною причиною того, що блогерка лягла під ніж.

Надін Медведчук до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму блогерки

Софія Стужук

Серед низки маніпуляцій із зовнішністю в української блогерки Софії Стужук мала місце й маммопластика. Вона зробила її минулого року у Стамбулі, адже там за словами дівчини, дуже розвинена пластична хірургія. Проте після збільшення грудей зірка захотіла їх зменшити вдвічі. Вона незадоволена результатом і планує знову лягти під ніж хірурга. Але лікарі підкреслюють – це буде куди складніше, ніж просто вставити імпланти.

Софія Стужук до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму блогерки

Міша Романова

Співачка Міша Романова також збільшувала груди. Ця історія навіть стала скандальною, адже, за словами зірки, операція ледь не коштувала життя її дитини. Так, артистка зробила маммопластику, коли була на 16 тижні вагітності, але не знала про свій цікавий стан. Зі свого боку, пластичний хірург, який робив виконавиці операцію, Едгар Камінський прокоментував, що припущення, що від операції могла постраждати дитина – неправда, оскільки "сучасні технології жодним чином не шкодять організму".

Міша Романова до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму співачки

Саша Бо (Пустовіт)

Перша українська блогерка-мільйонниця Саша Бо цього року теж зробила пластику. Вона завжди прагне більше подобатися собі, тому робить безліч маніпуляцій з зовнішністю. Мама двох синів розповідала, що її бюст "зник" після грудного вигодовування. Зараз 26-річна дівчина ніяк не натішиться формами третього розміру. Операцію жінка робила у Києві.

Саша Бо до і після збільшення грудей / Фото з інстаграму блогерки

Автор: Соломія Борух