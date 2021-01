Трагічно загинула популярна співачка-трансгендер Sophie: як це сталося

Відома британська співачка-трансгендер, продюсер та діджей Софі Ксеон (Sophie) померла вранці 30 січня. Її тіло виявили у грецьких Афінах. Причина трагедії – нещасний випадок.

Видання посилається на заяву лейблу Transgressive and Future Classic. Музикантці було 34 роки.

Деталі смерті Sophie

Відомо, що співачка зірвалася з висоти.

Як пише видання, вона забралася вище, щоб подивитися на повний місяць. Але послизнулася та впала.

Коротка біографія Sophie

Народилася вона в шотландському Глазго в 1986 році.

Перший сингл Nothing More to Say вийшов у лютому 2013 року.

Всесвітня популярність прийшла до неї після випуску треку Bipp , яку журнал Pitchfork включив до списку кращих пісень 2010 – 2014 років.

Її єдиний сольний альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides вийшов у 2018 році та його номінували на премію "Греммі". Він став не тільки уособленням зрушення для західної музичної індустрії в розумінні меж соціальних гендерних ролей, маскулінності та фемінінності, а й авангардним хітом. Крім сольної творчості, Софі співпрацювала з Мадонною, Леді Гагою, Charli XCX та іншими поп-виконавцями. У 2017 році Софі зробила камінг-аут як трансгендерна жінка.

Він став не тільки уособленням зрушення для західної музичної індустрії в розумінні меж соціальних гендерних ролей, маскулінності та фемінінності, а й авангардним хітом. Крім сольної творчості, Софі співпрацювала з Мадонною , Леді Гагою, Charli XCX та іншими поп-виконавцями.

, та іншими поп-виконавцями. У 2017 році Софі зробила камінг-аут як трансгендерна жінка.

SOPHIE — It's Okay To Cry: дивіться відео (Увага! 18+!)