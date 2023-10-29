Заспівала пісню мами: донька Ніни Матвієнко вперше вийшла на сцену після її смерті

Відома українська співачка Тоня Матвієнко вперше заспівала після смерті мами. Артистка виступила в ресторані в Києві. Там вона виконала одну з пісень Ніни Матвієнко.

Це був перший вихід Тоні на сцену після смерті її матері. Нагадаємо, що легенди української музики Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня цього року.

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Тоня Матвієнко вперше виступила після смерті мами

Співачка поділилася кадрами зі свого виступу в інстаграм-сторіс.

Тоня заспівала легендарну пісню своєї матері "Квітка-душа". Саме так називали Ніну Митрофанівну, яку вважали душею української пісні.

Одна з глядачок в ресторані, записом якої і поділилася співачка, зізналася, що була вражена від голосу Тоні Матвієнко.

Під вечір на сцену вийшла Тоня Матвієнко. Я була вражена! Сильна жінка! Дякуємо! Співчуваємо вашій втраті. Перший вихід на сцену після смерті матері. Вся зала слухала з тремтінням серця,

– написала фанатка.

Виступ відбувся у пʼятницю, 27 жовтня. Тоня Матвієнко поки не прокоментувала відновлення своєї концертної діяльності.



Тоня Матвієнко вперше виступила після смерті мами / Фото з її інстаграм-сторіс

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