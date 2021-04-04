Спокуслива Тіна Кунакі оголилася у новій фотосесії: відверті кадри

23-річна французька модель Тіна Кунакі знялась у рекламній фотосесії для італійського дому моди Valentino. Вона продемонструвала нову колекцію сумок і взуття та засвітила в кадрі оголені груди.

Молода дружина Венсана Касселя позувала для преміального бренду Valentino. В об'єктиві близької подруги Морган Лей Тіна Кунакі позувала в розкішній світлій сорочці з ажурною вставкою спереду. Модель красувалася в кадрі без білизни. Вишуканий верх вона доповнила довгою спідницею з низькою талією та круглою сумкою.

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Тіна Кунакі в одязі від Valentino / Фото Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі в одязі від Valentino / Фото Instagram / @tinakunakey

На перших чорно-білих кадрах зірка наважилася лише підняти сорочку до грудей, показавши підтягнутий живіт і тендітну талію, а демонструючи взуття, взагалі зняла її. Оголений бюст Тіна Кунакі прикрила руками, в яких тримала стильні босоніжки на невисоких підборах. На відвертих фото її спокусливе тіло виглядало приголомшливо.

Сміливий образ модель довершила величезними сережками з камінням. Хвилясте волосся вона зібрала у високий пучок, що спадав на обличчя. Від коментаря не втримався навіть чоловік Тіни Кунакі. "Надто комфортно", – написав 54-річний Венсан Кассель.

Тіна Кунакі з оголеними грудьми / Фото Instagram / @tinakunakey





Тіна Кунакі / Фото Instagram / @tinakunakey