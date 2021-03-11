Тіна Кароль засвітила груди в глибокому декольте: спокусливий знімок

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новим спекотним знімком. Вона позувала у вбранні з відвертим декольте та засвітила груди.

Одна з найпопулярніших українських співачок Тіна Кароль вчергове довела, що не соромиться оголюватися на камеру. Вона оприлюднила провокативне фото, яке розбурхало уяву шанувальників.

Спекотно Alyona Alyona вразила відвертістю у пікантній фотозйомці: гарячі кадри в білизні

Тіна Кароль в еротичному вбранні

Знаменитість постала у черговій відвертій фотозйомці. Вона сексуально позувала перед камерою в білому вбранні на тонких бретелях, звабливо дивлячись в об'єктив. Зі світлини не було зрозуміло, що саме приміряла Тіна Кароль, зате зірка продемонструвала пишні груди у відвертому декольте.

Аутфіт співачка доповнила чорними рукавичками. Вона вирішила відмовитися від решти аксесуарів, акцентуючи увагу на спокусливій позі та погляді. Кімната, де проводилась фотосесія, була заповнена штучним червоним світлом, що додавало особливої перчинки кадрами.

Тіна Кароль розпустила біляве волосся та вклала його локонами, що так пасують зірці. Вони еротично спадали на плечі артистки. Сексапільний образ співачка завершила вдалим макіяжем. Повіки Тіна нафарбувала перламутровими тінями, а губи підкреслила матовою нюдовою помадою.

"А троянда любити його хотіла, але суть загрози – поламати шипи об тіло", – підписала Кароль фото рядками з нової пісні.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Реакція мережі

Гаряча світлина завела величезну аудиторію співачки. Фото менш ніж за добу набрало більше 73 тисяч вподобань та безліч коментарів.