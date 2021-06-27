Тіна Кароль похизувалась бюстом у срібному корсеті: зухвалі кадри

Кожна зйомка української поп-діви Тіни Кароль стає все епатажнішою. Для нової фотосесії зірка приміряла срібний корсет, який поєднала зі штанним костюмом оверсайз.

Після того як Тіна Кароль з виходом альбому "Красиво" змінила сценічний образ, спостерігати за нею стало куди цікавіше. Якщо особисте життя вона й далі тримає за сімома замками, то в поведінці й одязі стала куди відвертішою. Доказом цього є нова студійна зйомка співачки.

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Артистка з'явилась у кадрі в класичному смугастому костюмі розміру оверсайз – широких чорних штанах і довгому піджаку. Це вбрання Тіна Кароль поєднала з коротким срібним корсетом, що акцентував на апетитних грудях. "Інопланетний" топ з глибоким декольте фантастично підкреслив бюст зірки.

Тіна Кароль у срібному корсеті / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у срібному корсеті / Фото з інстаграму співачки

Перед камерою знаменитість постала босоніж, що додало її образу зухвалості. Стилісти зробили Кароль укладку з ефектом мокрого волосся і максимально природній макіяж, не акцентуючи ані на очах, ані на губах.

У кадрі співачка почувалась дуже впевнено. Вона демонструвала екстравагантні пози, через які неможливо відвести очей від її фантастичних форм.

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