Тіна Кароль пішла з концерту в Одесі через зливу: відео
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
У суботу, 26 червня, Тіна Кароль виступила в Одесі. Однак концерт зірвався через сильну зливу, яка накрила як фан-зону, так і сцену. Претензії до клубу, котрий організовував захід, співачка озвучила просто перед фанами.
Сильна злива з грозою обвалилась на Одесу ввечері 26 червня. Як передавав 24 канал, місто пішло під воду. Чи не найбільше "перепало" елітному прибережному району Аркадія, де в цей час виступала Тіна Кароль.
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Фани співачки прийшли на концерт попри зливу. Однак організатори заходу, який відбувався в клубі Itaka Beach Club, не підготували належним чином ані фан-зону, ані сцену для артистки й музикантів.
Так, глядачі мокли під дощем, а Тіна Кароль була змушена виступати під пляжними парасолями. Чи не найгірше довелося музикантам, адже як сцену, так й апаратуру залило водою. Керівництво клубу зірка присоромила просто перед публікою.
Мене це, безумовно, засмучує, бо я не можу повноцінно звучати. Ці парасольки… Невже неможна зробити дах? Ганьба,
– поскаржилась Тіна Кароль.
Виконавши близько 6 пісень співачка прийняла рішення завершити концерт в Одесі. Як оголосила вона зі сцени, все з поваги до себе й фанів.
"Поважаю ваші вушка, поважаю себе, поважаю вас. На цьому концерт закінчений", – заявила Тіна Кароль і пішла зі сцени.
Відео з концерту Тіни Кароль в Одесі