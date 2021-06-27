Сильна злива з грозою обвалилась на Одесу ввечері 26 червня. Як передавав 24 канал, місто пішло під воду. Чи не найбільше "перепало" елітному прибережному району Аркадія, де в цей час виступала Тіна Кароль.

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Фани співачки прийшли на концерт попри зливу. Однак організатори заходу, який відбувався в клубі Itaka Beach Club, не підготували належним чином ані фан-зону, ані сцену для артистки й музикантів.

Так, глядачі мокли під дощем, а Тіна Кароль була змушена виступати під пляжними парасолями. Чи не найгірше довелося музикантам, адже як сцену, так й апаратуру залило водою. Керівництво клубу зірка присоромила просто перед публікою.

Мене це, безумовно, засмучує, бо я не можу повноцінно звучати. Ці парасольки… Невже неможна зробити дах? Ганьба,

– поскаржилась Тіна Кароль.

Виконавши близько 6 пісень співачка прийняла рішення завершити концерт в Одесі. Як оголосила вона зі сцени, все з поваги до себе й фанів.

"Поважаю ваші вушка, поважаю себе, поважаю вас. На цьому концерт закінчений", – заявила Тіна Кароль і пішла зі сцени.

Відео з концерту Тіни Кароль в Одесі