Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків

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Джерело:

сайт Генпрокуратури Білорусі

Відомий білоруський репер Тіма Білоруських визнав свою провину у незаконному обігу наркотиків. Його справу передали до суду.

Вкінці січня 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що реп-виконавця затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Білоруських спростовував цю інформацію, проте тепер відомо, що він визнав провину в незаконному обігу наркотичних речовин.

До теми Репера Тіму Білоруських затримали у Мінську з 2 кілограмами гашишу, – ЗМІ

Справу Білоруських передали до суду

Справу 22-річного артиста та його 25-річного друга, якого також звинувачують в обігу наркотиків, прокуратура Московського району Мінська передала до суду.

Хлопці визнали свою провину. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин без мети збуту.

Наразі репера випустили під заставу, а його знайомий перебуває під арештом.

Що відомо про справу Тіми Білоруських

  • Згідно з матеріалами, які є в Генпрокуратури Білорусі, музикант та його знайомий в грудні 2020 року і в січні 2021 року купили 1,96 грама гашишу.
  • Частину вони викурили в приміщенні ігрового клубу в Мінську. Кількість речовини, яка залишилася, знайшли правоохоронці.
  • Також під час обшуку в музиканта знайшли 0,0375 грама амфетаміну.