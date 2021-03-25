Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків

Джерело:сайт Генпрокуратури Білорусі
Відомий білоруський репер Тіма Білоруських визнав свою провину у незаконному обігу наркотиків. Його справу передали до суду.
Вкінці січня 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що реп-виконавця затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Білоруських спростовував цю інформацію, проте тепер відомо, що він визнав провину в незаконному обігу наркотичних речовин.
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Справу 22-річного артиста та його 25-річного друга, якого також звинувачують в обігу наркотиків, прокуратура Московського району Мінська передала до суду.
Хлопці визнали свою провину. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин без мети збуту.
Наразі репера випустили під заставу, а його знайомий перебуває під арештом.