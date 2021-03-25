Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків

Відомий білоруський репер Тіма Білоруських визнав свою провину у незаконному обігу наркотиків. Його справу передали до суду.

Вкінці січня 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що реп-виконавця затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Білоруських спростовував цю інформацію, проте тепер відомо, що він визнав провину в незаконному обігу наркотичних речовин.

До теми Репера Тіму Білоруських затримали у Мінську з 2 кілограмами гашишу, – ЗМІ

Справу Білоруських передали до суду

Справу 22-річного артиста та його 25-річного друга, якого також звинувачують в обігу наркотиків, прокуратура Московського району Мінська передала до суду.

Хлопці визнали свою провину. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин без мети збуту.

Наразі репера випустили під заставу, а його знайомий перебуває під арештом.

Що відомо про справу Тіми Білоруських