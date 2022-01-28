Те, що "виносить мозок", – KALUSH Orchestra ексклюзивно про хіт "Стефанія" та ставки на перемогу

Західноукраїнський гурт KALUSH Orchestra вже через 2 тижні підкорюватиме Національний відбір конкурсу Євробачення з анонсованою раніше піснею "Стефанія". Які таємниці пісні відкрив гурт для 24 каналу – читайте далі.

У грудні 2021 року музиканти KALUSH запустили також ще один музичний проєкт під назвою KALUSH Orchestra. На відміну від основного колективу, вони роблять акцент на репі із фольклорними мотивами та українській автентиці.

Читайте також "Реп на Євро не проканає": фанати сперечаються через пісню "Стефанія" гурту KALUSH Orchestra

Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (діджей) і Джонні Дивного (бек-вокал) додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у KALUSH із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

Олег Псюк – лідер гурту KALUSH та проєкту KALUSH Orchestra відповів Showbiz 24 на найгарячіші питання перед Нацвідбором.

Чому відправились на Нацвідбір з проєктом KALUSH Orchestra, а не класичним і популярним KALUSH?

Упевнений, що KALUSH Orchestra – це більше європейський проєкт, оскільки наша аудиторія менш адаптована до такої музики. Чомусь одразу згадується "ДахаБраха": в Україні гурт має небагато концертів на відміну від Європи, де кількість виступів може сягати 200 – 300 на рік. Тож, не маю ніяких сумнівів, що наша творчість сподобається Європі. Наявність фольклорних мотивів та репу – це щось неймовірне, те, що "виносить мозок"! Також робимо ставку на неординарність образів, бо вони цікавіші, ніж у KALUSH.

Ви раніше казали, що KALUSH Orchestra – це реп із фольклорними мотивами та максимальною кількістю аутентики. Go_A минулого року теж вразили українським етнохітом. Ви надихались їхнім прикладом для участі у відборі?

Ні в якому разі. Те, що робимо ми, ніяким чином не схоже на те, що робить Go_A.



Учасник гурту KALUSH Orchestra / Фото Анастасії Мантач, Суспільне

Євробачення – це більше про попхіти та яскраве шоу. Як думаєте, Європа зрозуміє український реп в поєднанні з етно?

Впевнений, що Європа зрозуміє реп у поєднанні з етно. І не маю жодних сумнівів, що якщо ми переможемо у Нацвідборі, то перше місце в Європі нам гарантовано. Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH Orchestra якраз акцентує увагу на фольклорі у своїх треках. У разі перемоги у Нацвідборі ми всі разом зможемо спостерігати, наскільки цей рух буде швидким, і як сприймають європейці наші треки.

Ви готуєте до відбору пісня "Стефанія". Про що вона? Вона буде повністю українською? У разі перемоги на відборі будете адаптовувати на англійську?

"Стефанія" – це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші відносини були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз.

Щодо пісні, то буде лише україномовна версія хіта.

Чим плануєте вражати у фіналі Нацвідбору?

Побачите. Це буде щось максимально незвичайне, бо це є наша фішка. Коли ви нас побачите, то точно не забудете. Не хочеться зараз розкривати деталей. Адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому 12 лютого вмикайтеся і будьте разом з нами на одній хвилі.

Уривок пісні "Стефанія": слухайте онлайн

український реп-гурт KALUSH, заснований 2019 року і названий на честь Калуша, рідного міста соліста Олега Псюка. В арсеналі гурту – угода про співробітництво з американським хіп-хоп лейблом Def Jam, який входить до Universal Music Group, два музичних альбоми HOTIN і "ЙО-ЙО", кліпи, які набирають мільйонні перегляди на ютубі та треки, які швидко стають популярними у мережі.