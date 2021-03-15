Сценарист Марк Лимаренко напідпитку побив людину

Марк Лимаренко, що пише сценарії для українських серіалів, побив людину у Харкові. У стані алкогольного сп'яніння він пошкодив автівку таксиста та побив його. Сценарист зник до приїзду поліції.

Український сценарист Марк Лимаренко побив людину у Харкові. Про це розповів свідок Сергій, що намагався поспілкуватися з чоловіком.

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Марк Лимаренко побив людину

На вулиці Космонавтів у Харкові сценарист здавав назад і вдарив автівку таксиста. Лимаренко намагався втекти з місця події, але потерпілий ставав перед його машиною, щоб зупинити. Згодом автор сценаріїв почав бити таксиста та свідка, який знімав усе на камеру.

Марк Лимаренко наніс водієві таксі сильні травми, адже наїхав на нього автомобілем та вдарив бампером по тілу. Натомість свідкові Марк потрапив кулаком під око, а також вдарив стегно машиною.

Харків'янин Сергій викликав поліцію, коли сценарист сів у авто. Однак він встиг утекти ще до приїзду правоохоронних органів.

Марк Лимаренко побив людину в Харкові: дивіться відео онлайн

Що відомо про Марка Лимаренко

Марк Лимаренко створює сценарії для відомих українських серіалів: