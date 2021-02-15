Гаряча "штучка" Стелла Максвелл одягнула червону білизну на струнке тіло: фото

Джерело:інстаграм Стелли Максвелл
Модель Стелла Максвелл вирішила розбурхати уяву своїх фанатів і опублікувала звабливе відео, на якому одягнена у комплект білизни від Victoria's Secret. Так зірка привітала усіх з Днем закоханих.
30-річна зірка подіумів та "ангел" білизняного бренду продемонструвала ідеальні форми тіла для майже 300 тисяч прихильників в мережі.
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Гарячий відеоролик модель оприлюднила у День святого Валентина. У ньому жінка одягнена у червоний комплект білизни, що складається з трусиків із сріблястими підтяжками та бюстгальтера. На обличчі моделі – природній макіяж, а її волосся ледь укладене назад.
"Я вас люблю. З Днем Валентина", – написала під відео Максвелл.
Окрім білизни Стелла засвітила ідеальну фігуру, яку встигли відмітити усі коментатори, серед них – Ірина Шейк, Лілі Олдрідж та бренд Victoria's Secret: