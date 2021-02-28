У сорочці на голе тіло: вагітна Даша Квіткова вразила еротичним образом

Українська блогерка Даша Квіткова користується особливим станом та влаштовує різноманітні фотосесії у відвертих образах. Цього разу вона показала оголені груди в сорочці.

Успішна українська блогерка й героїня "Холостяка-9" Даша Квіткова відпочиває з чоловіком в Єгипті. Вона користується нагодою й фотографується в еротичних образах.

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Даша Квіткова у сорочці на голе тіло

Блогерка влаштувала домашню ніжну фотосесію. Вона приміряла білу широку сорочку, яку одягнула на голе тіло, тож засвітила груди. Також Даша Квіткова обрала сині джинси, які розстібнула, показавши невеликий вагітний живіт.

Жіночний, але водночас сексапільний образ дівчина доповнила великою кількістю аксесуарів: браслетами та каблучками. Також вона прикрасила шию тонким довгим ланцюжком.

Даша Квіткова розпустила довге волосся і вклала його елегантними хвильками. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж. Блогерка підкреслила очі довгими стрілками та коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовим блиском.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової

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