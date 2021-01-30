У червоному бікіні: Слава Камінська відпочиває на Мальдівах – спекотне фото

Популярна українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська відправилася у зимову відпустку. На сонячних Мальдівах вона хизується розкішною фігурою в купальниках.

Джерело: інстаграм Слави Камінської

Оскільки цього року більшість напрямків для відпочинку закриті для туристів через пандемію коронавірусу, то вибір в охочих провести зимові канікули у теплих країнах невеликий. Популярними серед знаменитостей є Мальдіви. Туди відправилося чимало українських зірок. До них приєдналася й Слава Камінська.

Дивіться також Даша Квіткова зачарувала еротичним образом на Мальдівах: фото

Слава активно публікує у мережі фотографії з райського куточка планети. Вона постає перед камерою у звабливих купальниках і насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану.

Днями артистка поширила знімок, де позує, еротично прогнувшись на краю басейну. На тлі неймовірно красивий краєвид – Індійський океан та блакитне небо. Для еротичної фотосесії Камінська обрала червоне бікіні, яке гарно підкреслило усі принади її спокусливої фігури.

Волосся Слави було мокрим після купання, а на очі вона одягнула сонцезахисні окуляри. Виконавиця похизувалася довгими стрункими ніжками, апетитними сідницями та пишними грудьми.



Слава Камінська на Мальдівах / Фото з інстаграму Слави Камінської