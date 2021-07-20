Російські гастролери все частіше приїжджають в Україну. Дивує те, що в нашій державі з радістю приймають гостей з країни-агресора, організовують концерти, а глядачі купують квитки. Виконавці спершу фінансують російську армію, яка вбиває наших воїнів на Донбасі, а потім їдуть заробляти на українцях.

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Скриптоніт виступить в Одесі

На сайті Concert.ua анонсували ще один концерт Скриптоніта. Виступ репера з Росії запланували на День Незалежності України – 24 серпня. Виконавець приїде в Одесу, де в цей період якраз високий сезон і є багато туристів.

Зазначимо, у 2017 році Скриптоніт дав велике інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Тоді артист заявив, що, зустрівшись з Володимиром Путіним, сказав би йому: "Респект". Згодом пояснив, що повагу висловив би за вміння маневрувати та холоднокровність.

Такі заяви не заважають реперові виступати в Україні. Він запланував ще декілька концертів восени 2021 року. Скприптоніт хоче виступити в Харкові та Києві.

Виступи Скриптоніта в Україні / Скриншот сайту Concert.ua

Хто з російських гастролерів оголосив про концерти в України