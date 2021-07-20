Скандальний Баста вкотре їде в Україну з концертом

Російський репер Баста, який не може визначитися з питанням "чий Крим", знову їде в Україну. Цього разу він планує виступити з концертом в Одесі 8 серпня.

СБУ так і не заборонила відомому російському реперові Басті (справжнє ім'я – Василь Вакуленко) приїздити до України. Тож гастролер вирішив анонсувати черговий концерт.

Зверніть увагу "Гроші – мій Бог" і "Без мізків": Кондратюк створив "плейлист" для Лорак, яка їде в Україну

Баста виступить з концертом в Україні

Виконавець запланував виступ на 8 серпня в Одесі, в закладі Ibiza Beach Club. Про це повідомили на сторінці клубу.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – написали під публікацією організатори, які обіцяють підписникам "повернення" репера.

Концерти Басти в Україні: коротко

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила Басті в'їзд на територію України. Причиною стали гастролі артиста в окупованому Криму. Тож 3 роки він утримувався від концертів.

Вже через три роки Басту офіційно виключили з "чорного списку". Тому він приїхав до Києва, але так і не спромігся відповісти на запитання, чий Крим.

Згодом Сергій Стерненко повідомив, що Баста знову їде до України з концертом. Він наголосив, що репер знімався в окупованому Криму у фільмі "Кеди", де грав роль російського військового" та відверто порушив український закон.

Активісти намагалися зірвати виступ "кримнашиста". Вони демонстрували плакати з написами про концерти репера в Криму та фінансування російської армії.

Міністерство культури може внести Басту до "чорного списку" після подання СБУ. Однак його вони не отримували.