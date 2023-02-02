Осадча, Єфросиніна, Анатоліч жорстко відреагували на скандал з хлопцями, які знущались з дівчат

У мережі набув розголосу скандал про молодих хлопців з Івано-Франківська, які переїхали в Київ та влаштовували вечірки за участю дівчат, після чого домагались їх та ґвалтували. Наразі їм загрожує ув'язнення. Що про це кажуть українські інфлуенсери та артисти – читайте на сайті.

Новина про групу хлопців, які в Києві споювали дівчат та знущалися з них, а потім публікували матеріали в мережу – стала публічною. Про неї у вечірньому зверненні зокрема згадав Володимир Зеленський. 2 лютого організатору та його спільнику вже повідомили про підозру – їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Іншим співучасникам вручили повістки, що жорстко засудили у суспільстві. Детальніше про цю моторошну історію читайте за посиланням.

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Після розголосу справи чимало українських користувачів соцмереж почали публікувати власні історії, як їх домагались чи намагались споїти або підсипати наркотичні речовини, аби потім скористатись ними. Меседж у всіх один – у злочині винен лише кривдник, а не жертва, як це заявляють франківські кривдники. Про справу заговорили й українські знаменитості – Маша Єфросиніна, яка часто порушує питання домашнього насильства над жінками, а також Катя Осадча, Наталка Денисенко, Ілона Гвоздьова, Злата Огнєвіч та навіть Анатолій Анатоліч.

Маша Єфросиніна

"Навіть якби я гола йшла по Хрещатику з надписом на грудях "я люблю, коли мене ґвалтують", це не дає жодному жодного права торкатися мене фізично без мого дозволу, не дає права вставляти мені в вагіну все, що кому заманеться, та не надає жодних виправдань зніманню цього, тим паче на широкий загал!! Все вищеперераховане є єдино і непохитно злочином, насильством та порушенням закону і Стамбульської Конвенції", – наголосила телеведуча Єфросиніна, а в коментарях її підтримала Даша Астаф'єва, написавши "Маша" з емоджі "серця".

Катя Осадча

"Обережно, фейки!! Всім хто зараз буде робити перепости покидьків, що влаштували насильство, і їхніх постів про нібито свободу і плани про наступні вечірки!! Двоє – під вартою в СІЗО (фігуранти), решта – під контролем. Знаю не тільки зі слів. Це фейки і бажання зберегти "лице". Світить їм по 7 років!!! Ну, а всім, хто дивиться і вважає їх не винними, відпишіться одразу, коментарі залишати не варто, блокую одразу", – прокоментувала телеведуча.

У коментарях Осадчу зокрема підтримала акторка Наталка Денисенко: "Всі цивілізовані українці чекають на їхнє жорстке покарання!!! Бо такого не має бути у нашій вільній, процвітаючій краіні!!!".

Ілона Гвоздьова

"Будь леді, кажуть вони! Та чи всі чоловіки є зараз джентльменами, чи всі вони вміють гідно поводити себе з жінками?! Останні новини щодо споювання дівчат і знущання з них, знімання все це на відео викликали неоднозначні коментарі, але що найбільше вразило мене, що більшість коментарів з боку чоловіків підтримали хлопців!!!

Хоча згідно з останніми новинами, дівчата претензій не мали та це не змінює того факту, що цей хлопець так і не зробить висновки щодо своєї поведінки, та ще й знаменитістю став! Жах, що коїться зараз із підлітками й страшно, що міри покарання за це не існує. Я б за такий "хайп", як він каже, на виправні роботи відправляла, а краще відразу в армію, нехай там контент знімає і шокує народ!!! Гидко від розуміння безкарності й незахищеності", – висловилась Гвоздьова.

Злата Огнєвіч

"Судова система породила толерантність, щоб адвокати могли виправдовувати покидьків, маніяків, ґвалтівників... І потім за це отримувати гарні "бенефітс". Виявляється, жінка провокує до того, щоб її зґвалтували… Тобто я, жінка, яка вдяглась гарно, зробила мейк і зачіску, вийшла на прогулянку або приїхала на вечірку з танцями і коктейлями, просто тому, що я маю прекрасний настрій – провокую?

Це що за хвороблива свідомість має бути в усіх тих, хто підтримує жалюгідних покидьків, які накачували дівчат на вечірках алкоголем з наркотиками, а потім зливали це все в мережу? Агов! Свобода – це не про: "Я роблю все, що хочу, і х*р на вас клав"! Тільки жінка вирішує, чи хоче вона зайнятись сексом, петінгом тощо. Змушувати її до цього проти її волі – насильство! Тільки жінка має право розпоряджатись своїм тілом, при цьому перебуваючи у свідомості! Якщо вона непритомна – ніхто, чуєте? Ніхто не має права, без її згоди робити це з нею..."

Анатолій Анатоліч

"Тим самим хлопцям (покидькам) з Франківська (і всім іншим хлопцям на майбутнє). Моє життя – завжди в оточенні неймовірних жінок. Мої колеги з ефірів на телебаченні. Мої продюсери і мої безпосередні керівниці на трьох каналах, де я працював. Жінки завжди є частиною моєї роботи і життя. А головне: мої дівчата вдома...

У мене дві донечки. Старшій – 11. Вона вже майже підліток. А я батько, був і буду. Завжди буду. Я розумію, що є юність. Коли ти можеш не думати про завтрашній день. Тусувати, гуляти і так, не повірите, навіть випивати. Так, дівчат тягне до поганців, так було завжди. Бо це протест. Це цікаво і іноді весело. А потім ні...

Як би весело не було, ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео коли ти в стані сп'яніння, і тим паче показувати це всім. І казати що це нормально. Ні, це не нормально. Там, на болотах в популярному жанрі струмів ставитися до жінок, як до м'яса, це норм, але я думав, що в нашому суспільстві не ок. Помилявся".