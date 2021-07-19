Слідом за Ані Лорак: Світлана Лобода зібралась в Україну з концертом

19 липня 2021 , 14:30
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Джерело:

інстаграм Ibiza Beach Club

Російські гастролери повертаються в Україну. Слідом за Ані Лорак до Одеси зібралась співачка Світлана Лобода, яка побудувала кар'єру в Росії. Концерт артистки запланований на 14 серпня.

Українська співачка Світлана Лобода, яка не соромиться отримувати російські музичні нагороди та гастролювати країною-агресором, повертається на Батьківщину. Її концерт відбудеться в одеському клубі Ibiza Beach Club за два дні до того, як туди приїде любителька Росії Ані Лорак. 

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Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club,
– йдеться в повідомленні організаторів. 

До слова, сама Світлана Лобода ніяк не прокоментувала майбутній концерт в Україні – ані в коментарях, ані на особистій сторінці в інстаграмі.  

Зазначимо, нічний клуб Ibiza Beach Club неодноразово потрапляв у скандал, через запрошення російських артистів, зокрема одіозного Басти. На диво, гості одеського закладу в захваті від приїзду Лободи й розбирають квитки на її концерт. 

38-річна Світлана Лобода не соромиться виступати в Україні:

  • у грудні 2020 року вона з Валерієм Меладзе дала концерт в одному з ресторанів Києва. Закрита вечірка відбулася з порушенням карантинних обмежень – гості не дотримувалися соціальної дистанції та не носили маски;
  • Лобода приїжджала в Україну ще й у жовтні минулого року. Тоді російська гастролерка виступала на весіллі сина Оксани Марченко. Вона ділила сцену з Олегом Винником, Вєркою Сердючкою та Максом Барських. 
Автор: Марина Джура