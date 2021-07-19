Слідом за Ані Лорак: Світлана Лобода зібралась в Україну з концертом

Російські гастролери повертаються в Україну. Слідом за Ані Лорак до Одеси зібралась співачка Світлана Лобода, яка побудувала кар'єру в Росії. Концерт артистки запланований на 14 серпня.

Українська співачка Світлана Лобода, яка не соромиться отримувати російські музичні нагороди та гастролювати країною-агресором, повертається на Батьківщину. Її концерт відбудеться в одеському клубі Ibiza Beach Club за два дні до того, як туди приїде любителька Росії Ані Лорак.

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Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club,

– йдеться в повідомленні організаторів.

До слова, сама Світлана Лобода ніяк не прокоментувала майбутній концерт в Україні – ані в коментарях, ані на особистій сторінці в інстаграмі.

Зазначимо, нічний клуб Ibiza Beach Club неодноразово потрапляв у скандал, через запрошення російських артистів, зокрема одіозного Басти. На диво, гості одеського закладу в захваті від приїзду Лободи й розбирають квитки на її концерт.

38-річна Світлана Лобода не соромиться виступати в Україні: