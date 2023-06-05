Наразі співак виступає від псевдонімом Антон Velboi. Нагадаємо, що у квітні артист повідомив про завершення співпраці з продюсерським центром Papa music.

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На Wellboy подають до суду

Проте скандал між виконавцем і лейблом лише набирає обертів. Тепер стало відомо, що Papa Music подає до суду на Wellboy. Все через те, що той порушив авторські права.

На благодійному концерті у NAVY музикант заспівав пісню зі свого старого репертуару – йдеться про хіт "Гуси". Але після розірвання контракту з лейблом, Антон не мав дозволу це робити. Також у співака немає жодних домовленостей щодо цього з Papa Music.

Антон не може виконувати свої старі пісні. Права на всі музичні твори належать музичному лейблу Papa music. Жодних домовленостей з Антоном лейбл та його представники на сьогодні не дійшли. Готуємо позов до суду,

– заявили в Papa Music.

Що відомо про скандал між Wellboy та Papa Music: основне

У квітні Wellboy заявив, що йде з продюсерського центру Papa Music, бо хоче рухатися самостійно. Та один із засновників лейбла Євген Тріплов заявив, що так просто це не відбудеться, адже в артиста вклали близько 200 тисяч доларів.

Згодом Тріплов розповів, що контракт із Wellboy мав тривати до 2028 року. За довгострокове розірвання артист має виплатити 2 мільйони доларів. Лише в цьому випадку він поверне права на свої пісні.

Артист також заявляв, що один із засновників лейблу співпрацює зі зрадником Юрієм Бардашем. Однак у Papa Music це спростували. Згодом лейбл на зв'язки з Росією перевірила СБУ.

Нагадаємо, що минулого року український виконавець Wellboy розірвав усі контракти з продюсером Юрієм Бардашем, який виявився зрадником України. У липні Бардаш втік у Москву й готувався отримати російський паспорт та оголосив, що змінить ім'я. Бардаш навіть вітав Путіна з днем народження, але до диктатора звернувся "від імені здорових українців".