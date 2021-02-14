Сестри Кардашян-Дженнер знялись у відвертих червоних бікіні: провокативні фото та відео 18+

Сестри Кайлі і Кендалл Дженнер підтримали рекламку кампанію старшої сестри Кім Кардашян. Для нової колекції бренду SKIMS вони знялися в червоних бікіні, які ледь прикривали їхні сексуальні форми. Фотосесія сестер розбурхала мережу.

40-річна світська левиця Кім Кардашян напередодні Дня Валентина презентувала свою найсексуальнішу колекцію білизни. До рекламної кампанії вона долучила молодших сестер Кайлі і Кендалл Дженнер, які також поділилися результатом на своїх сторінках в інстаграмі. Ця зйомка стала найгарячішою за всю історію бренду SKIMS.

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Сестри Кардашян-Дженнер у крихітних червоних бікіні

Разом зірки позувала на круглому подіумі рожевого кольору, опинившись вкрай близько одна до одної. Вони одягли схожі провокативні бікіні червоного кольору. Кім і Кайлі обрали більш закриті купальники.

Натомість Кендалл Дженнер постала в стрингах, які ледь прикрили інтимну частину її тіла, і крихітному бюстгальтері. Звабливі брюнетки розпустили волосся, вони мали однаковий насичений макіяж і прозорі туфлі на високих підборах.

Кожна з моделей виглядала по-своєму фантастично. Від пишних стегон і грудей Кім Кардашян і Кайлі Дженнер неможливо відвести погляд, а Кендалл Дженнер захопила тендітним струнким тілом.

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Зйомка сестер стала ще гарячішою, коли на знімальний майданчик винесли солодке. Знаменитості еротично куштували вершки та позували біля тортів і тістечок. Зухвалий ролик у своєму інстаграм-профілі опублікувала Кайлі Дженнер.