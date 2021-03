Селена Гомес розповіла про токсичні стосунки з Бібером та завершення музичної кар'єри

Знаменита американська співачка Селена Гомес знялась для обкладинки Vogue і дала відверте інтерв'ю. Вона розповіла про стосунки з Джастіном Бібером, коли її життя йшло по колу, й зізналась про можливе завершення музичної кар'єри.

Відома американська виконавиця Селена Гомес знялась у розкішній фотозйомці для глянцю Vogue. Також вона дала відверте інтерв'ю, де наважилась підняти тему стосунків із Джастіном Бібером й поділилась думками про музичну кар'єру.

Селена Гомес про особисте життя

Зірка розповіла, що певний час вона перебувала в реабілітаційній клініці. Це сталось через її відчуття тривожності ночами. Одною з причин її лікування були нав'язливі думки про колишні стосунки з музикантом Джастіном Бібером.

Нагадаємо, що пара зустрічалась близько 8 років й розійшлась у 2018 році остаточно. Селена й Джастін багато разів розривали стосунки, але сходились знову. Співачка неодноразово називала ці відносини токсичними. Джастін Бібер незабаром закрутив роман з Гейлі Болдвін, а через досить швидкий час освідчився в коханні.

Я починала думати про свої стосунки і задавала собі питання: "Що я роблю зі своїм життям? Вона перетворюється в нескінченну спіраль",

– зізналась Селена Гомес.

Зазначимо, що артистці діагностували біполярний розлад. Зірка поділилась, що почуватися добре їй допомагає періодична відмова від соціальних мереж.

"Одного ранку я прокинулася і заглянула в свій інстаграм, як робить більшість людей. Тоді я зрозуміла, що з мене вистачить. Я втомилася читати жахливі речі, втомилася стежити за чужими життями. Після відходу з соцмереж я миттєво відчула свободу. Я займалася тільки своїм життям і була неймовірно щаслива через це", – розповіла Селена.

Виконавиця додала, що все-таки мріє зустріти ту людину, з якою поєднає своє життя. Однак у цьому їй дуже заважає слава та популярність.

Я не можу просто зустрітися з кимось і в процесі спілкування дізнатися, чи подобаюся я йому. Чесно кажучи, мені б просто хотілося почати все спочатку. Я хочу, щоб все було зовсім по-новому. Я хочу, щоб хтось любив мене, незважаючи на мою популярність,

– зізналась співачка.

Селена Гомес про музичну кар'єру

Знаменитість зізналась, що, можливо, скоро вона завершить музичну кар'єру.

Складно продовжувати займатися цим, коли тебе не сприймають серйозно. Іноді я думаю: а в чому сенс? Чому я продовжую?

– вважає Селена Гомес.

Співачка зізналась, що улюбленою композицією вважає пісню Lose You to Love Me. Але багато хто, за словами Селени, критикує її: "Багатьом подобається моя музика, і за це я їм вдячна, через це я продовжую, але, думаю, наступний альбом буде зовсім іншим", – заявила Гомес. Вона зазначила, що реліз буде її останньою спробою змінити свій стиль.