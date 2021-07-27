Сексуальна Тіна Кароль похизувалася декольте: чуттєве фото

Українська попдіва Тіна Кароль оприлюднила нове провокативне фото. Вона позувала на камеру в майці з відвертим декольте та похизувалася принадами розкішного тіла.

Тіна Кароль все частіше поширює в мережі відверті фото. Вона не соромиться публікувати еротичні кадри та демонструвати оголене тіло багатотисячній аудиторії користувачів мережі.

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Нове звабливе фото Тіни Кароль

Артистка поширила кадр, який зробила під час однієї з нещодавніх фотосесій. Вона постала перед камерою у красивому домашньому вбранні, яке підкреслило сексуальність.

На фотографіях Тіна зображена у короткому білому топі з тонкими бретелями. Таке вбрання закцентувало на пишному бюсті виконавиці, що й викликало ажіотаж в мережі. На плечі Кароль накинула білосніжну ковдру. Це додало її образові затишку.

Розкішне золотисте волосся співачка хаотично вклала у легкі хвилі та забрала на один бік. На обличчі вона зробила легкий блискучий макіяж.



Спокусливий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль