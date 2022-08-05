Положинський пояснив, чому на фронті українська мова – рятує: "Ми готові були стріляти"

Олександр Положинський, колишній лідер гурту "Тартак" розповів, що одного разу трапилась ситуація, яка ледь не коштувала життя людині. Але вирішальну роль тут зіграла мова.

На важливе та гостросоціальне питання останніх місяців про російську мову Положинський відповів так: якщо людина спілкується російською, вона повинна усвідомлювати, що цим допомагає ворогу. До прикладу, він поділився непересічною історією з фронту, де людина почала говорити до них російською у повній темряві, а вони не сподівались, що хтось посеред ночі до них може прийти.

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В одну із ночей, коли у нас велися активні обстріли і були поранені, ми сидимо всі на своєму посту, ззаду хтось підходить і звертається до нас російською мовою. Ми в темряві не ідентифікуємо цю людину і реально були готові до того, щоб почати стріляти, якби в певний момент не зрозуміли, хто це. Це була стресова ситуація, людина в стресовій ситуації автоматично перейшла на ту мову, якою їй легше розмовляти,

– розповів музикант-військовий.

Також він розповів про ще одну ситуацію з фронту. За словами Положинського, під час спілкування на лінії фронту по раціях чи інших засобах зв'язку вони почувають себе невпевнено, коли чують російську мову. Відтак, усі стараються спілкуватись українською.

"Перемовини в ефірі зазвичай ведуться українською мовою, але, знову ж таки, часто в критичних, стресових ситуаціях людина, яка звикла говорити російською, переходить на цю мову. Якщо така людина в стані стресу, нервового напруження забула сказати ім'я, а за голосом її не впізнали, то ці перемовини теж викликають певну підозру", – наголосив музикант.



Олександр Положинський на фронті / Фото з інстаграму музиканта

У підсумку Сашко Положинський зауважив, що не хоче когось засуджувати за мовне питання, проте він дотримується думки, що російськомовні люди – свідомо чи несвідомо – допомагають ворогові.

Російська, нехай опосередковано, але ускладнює нашу боротьбу. Російськомовна людина повинна розуміти, що вона трішки, але всім цим сприяє ворогові... Якщо людина настільки агресивно відстоює свою позицію, що вона має бути російськомовною і наводить для цього багато підстав і причин, то тоді має усвідомлювати: так, у неї є це право, але користуючись цим правом, вона сприяє нашим ворогам,

– підсумував співак.