Звезду "Гарри Поттера" Тома Фелтона госпитализировали во время игры в гольф

34-летний британский актер потерял сознание во время турнира по гольфу. Его срочно госпитализировали в одну из больниц.

Британский актер, наиболее известный по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", принял участие в турнире по гольфу среди знаменитостей. Мероприятие проходило в США, штате Висконсин, накануне 43 Ryder Cup.

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Тома Фелтона госпитализировали

Во время игры в гольф Том Фелтон неожиданно потерял сознание. Его сразу же госпитализировали в одну из местных больниц. Когда актера отвозили с поля, он был в сознании, однако неизвестно, в каком состоянии знаменитость сейчас.

В ходе сегодняшнего матча знаменитостей в рамках Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Он был доставлен в больницу для оказания помощи,

– сообщила Ассоциация профессиональных игроков гольфа.

34-летний Том Фелтон боролся за Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Селянне из Финляндии и с олимпийским чемпионом по хоккею 1980 Майком Ерузионе.

Накануне, 22 сентября, звезда "Гарри Поттера" отпраздновал день рождения. Он опубликовал сообщение в инстаграме, в котором поблагодарил сторонников за добрые слова и поддержку.

Прошло 33 года. Боже, мне так весело быть здесь. Определенным образом, я все еще чувствую, что лучшее еще впереди – спасибо всем за вашу любовь, поддержку и чувство юмора. Давайте продолжать делать хорошие дела. До следующих 33,

– написал актер.



Том Фелтон / Фото с инстаграма Тома Фелтона

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