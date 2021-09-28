Звезда сериала "Локи" Том Хиддлстон закрутил новый роман

Британский киноактер Том Хиддлстон, сыгравший главную роль в "Локи", а также в "Мстителях" и "Торе", официально подтвердил роман с актрисой Зави Эштон. Они сыграли в одном фильме "Предательство" (Betrayal) в 2019 году.

Пара подтвердила свои отношения и заявила о серьезности намерений 27 сентября на красной дорожке. Том и Зави пришли вместе на премию Tony Awards в Нью-Йорке, которая является самой почетной в театральном искусстве.

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Мужчина надел синий классический смокинг, в то время как Зави "блестала" в пышном красном платье из фатина от Carolina Herrera.

Что известно о личной жизни пары

Отметим, что слухи об их романе "ходили" давно, особенно когда они вместе начали тесно общаться на съемках фильма 2 года назад. Но Хиддлстон пытался скрыть отношения с возлюбленной из-за повышенного внимания прессы к его персоне. Ведь так происходило, когда он встречался с певицей Тейлор Свифт в 2016 году.

Отметим, что 40-летний Том никогда не был женат, однако имел романы с топовыми звездами Голливуда: Джессикой Честейн и Сюзанной Филдинг. В отношении 37-летней Зави, то о ее личной жизни ничего неизвестно.