Злата Огнєвіч прокоментувала участь в загадковому шоу "Маска"
Українська співачка Злата Огнєвіч стала зірковою гостею 9 випуску шоу "Маска". Знаменитість вийшла на сцену в костюмі ворона. Виконавиця зізналася, що їй дуже сподобалося виступати в такому форматі і вона прагне бути учасницею другого сезону.
Источник:інстаграм Злати Огнєвіч
Шоу "Маска" продовжує приголомшувати глядачів. Зокрема, вже третій ефір поспіль на сцену виходили спеціальні гості, які намагалися заплутати суддів та глядачів.
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Злата Огнєвіч про виступ на "Масці"
Злата Огнєвіч виступила у 9 випуску. Зіркові детективи були впевнені, що вона ховається під костюмом Сонця, проте виконавиця здивувала їх, знявши маску Ворона. Співачка наголосила, що їй дуже сподобалося виступати і вона прагне бути учасницею другого сезону.
Найкрутіше й найзагадковіше шоу країни! Я в захваті від костюмів, номерів і наших зіркових детективів! Я намагалася вас заплутати максимально і мені це вдалось. Ворон всім дякує за підтримку і любов, передає, що в нього сьогодні гарний настрій й апетит!
– написала в публікації Огнєвіч.
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У коментарях підписники Злати зазначають, що їй справді вдалося здивувати, адже більшість була впевнена, що вона виступає на сцені "Маски", як Сонце.
- "Я була впевнена, що ви в масці Сонця".
- "Костюм дійсно фантастичний! І ваш спів також! Номер вийшов надзвичайно гарний, яскравий!"
- "Златочко, була впевнена, що ви в масці Сонця. Дякую! Браво! Фантастична!"
- "Найкрасивіший птах з дивовижним голосом!"
- "Один з найкращих виступів на шоу!"
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