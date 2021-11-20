Злата Огневич засыпала комплиментами участника, которого выгнала в 10 выпуске "Холостячки"

В 10 эфире проект "Холостячка" покинул фридайвер и бизнесмен Андрей Хветкевич. Злата Огневич отправила его домой после знакомства с родителями, но завалила комплиментами – поблагодарила за общение и свидания.

На церемонии роз "Холостячка" Злата Огневич попрощалась с 37-летним Андреем Хветкевичем. Она отпустила мужчину, потому что пообещала маме не делать ему больно. К сожалению, фридайвер так и не влюбил в себя звезду, его чувства оказались невзаимными.

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Реакция Андрея Хветкевича на вылет из "Холостячки"

Участие в реалити-шоу было для Андрея "маленькой жизнью внутри жизни", а вылет в 10 эфире стал "эмоциональным ударом, к которому невозможно быть готовым". Однако мужчина благодарен проекту за то, что он познал себя настоящего. Более того, он не держит зла на Злату Огневич, которая разбила ему сердце.

Сейчас у меня много благодарности. Прежде всего к Злате за ее открытость, честность и безграничную женственность. С ней всегда было так легко, тепло. В моей памяти этот период займет особое место,

– написал Андрей Хветкевич.



​Андрей Хветкевич после вылета из "Холостячки" / Фото из инстаграма мужчины

Откровенное сообщение бизнесмена прокомментировала "Холостячка". На удивление, она засыпала его комплиментами.

Андрей, я очень рада, что проект нас познакомил, спасибо за общение и волшебные свидания! За каждое из них,

– написала Злата Огневич.

"Благодарю тебя, Злата! Я верю, что ты найдешь настоящую любовь. Обнимаю", – ответил Андрей Хветкевич.

Скриншот из инстаграма Андрея Хветкевича

, борьбу за сердце "Холостячки" Златы Огневич продолжили три участника –. Уже на следующей неделе звезда познакомит их со своей семьей.