Злата Огневич впечатлила образом в провокационном купальнике: сексуальное фото

Вторая украинская "Холостячка" Злата Огневич впечатлила фанов откровенным фото. На отдыхе в Турции певица позировала в оригинальном купальнике с высокими разрезами на бедрах. В нем ее фигура выглядела идеальной.

35-летняя Злата Огневич наконец вблизи показала смелый образ из нового клипа на песню "Мій назавжди". Съемки проходили в жаркой Турции, поэтому на артистке были только провокационные аутфиты.

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Один из них – сплошной купальник черного цвета. Наряд очень нестандартный, ведь его низ и верх якобы соединены грубыми застежками. Так, "Холостячка" сумела показать не только сексуальное декольте, но и стройную талию. Высокие пикантные разрезы на бедрах позволили Злате Огневич посветить аппетитными бедрами.

Певица выглядела непревзойденно. Ее волосы уложили в изысканную прическу, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Кроме купальника, на ней оригинальные серьги-кольца.

"Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь – купаюсь в море любви", – интригующе написала героиня "Холостячки".



Злата Огневич в купальнике / Фото из инстаграма певицы