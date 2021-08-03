Журналисты рассказали, как Меган Маркл будет праздновать день рождения

Уже в среду, 4 августа, Меган Маркл будет праздновать свое 40-летие. По информации инсайдеров, празднование состоится в традиционном семейном кругу, поскольку женщина продолжает наблюдать за вторым ребенком, а также оберегает себя и родных на фоне увеличения количества больных коронавирусом.

Инсайдеры рассказали журналистам, что жена принца Гарри отметит скромное 40-летие в компании родных. Хотя были слухи, что Меган хотела устроить вечеринку в компании соседки Опры Уинфри и других, но уход за детьми и нестабильная ситуация с ростом больных COVID-19 в Калифорнии может все изменить. Предварительно вечеринку якобы организовал любимец знаменитостей Колин Коуи.

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Праздничный торт для Меган

Не исключено, что принц Гарри также устроит жене семейный отпуск в каком-то безопасном место. Сообщается, что у него есть много идей, сможет забрать на отдых свою семью. Он уже заказал для своей любимой лаконичный белый торт с яркими живыми цветами, цена которого составляет 6 тысяч гривен. Его изготовили в пекарне в Санта-Барбаре Posies & Sugar.

А если вечеринка и произойдет, то все близкие друзья женщины находятся в США и легко смогут к ней прилететь:

ее подруга из колледжа Линдси Рот,

актрисы Джанина Гаванкар и Эбигейл Спенсер,

телевизионный режиссер Silver Tree,

визажист Дэниэл Мартин.

Все они выступали в защиту Меган Маркл, когда в сети ходили слухи, что у Меган были проблемы с персоналом Букингемского дворца.