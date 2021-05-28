Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в течение трех месяцев искал любовь на глазах у всей страны. Зрители нетерпеливо ожидали момент, когда мужчина объявит имя победительницы. Сердце пылкого романтика из Харькова удалось завоевать бывшей жене экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана – Анне.

К теме Холостяк 11 сезон 12 выпуск: как прошел долгожданный финал и выбор Михаила

Анна и Михаил стали гостями пост-шоу "Как выйти замуж". Там они рассекретили, как сложились отношения после завершения съемок реалити.

Отношения Михаила и Анны после финала " Холостяка-11"

…

Холостяк 11 сезон: как Заливако искал любовь на проекте

Премьера 11 сезона романтического проекта "Холостяк" состоялась 5 марта.

Главным героем этого сезона стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

За сердце мужчины на проект пришли бороться 29 украинских красавиц. Михаил решил изменить правила шоу и после первой вечеринки дал розы всем девушкам.

Согласно правилам во 2 выпуске должны были остаться 15 девушек, которые на протяжении участия в "Холостяке" живут в одном доме. Заливако заявил, что всем участницам он дает шанс проявить себя и разделит их на 2 дома.

Интересно Холостяк 11 сезон: что делают девушки, когда не идут на свидание

Обратите внимание Анна Богдан отреагировала на возвращение Юли "Зайки" на "Холостяк"