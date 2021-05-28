Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в течение трех месяцев искал любовь на глазах у всей страны. Зрители нетерпеливо ожидали момент, когда мужчина объявит имя победительницы. Сердце пылкого романтика из Харькова удалось завоевать бывшей жене экс-главы Офиса Президента Андрея БогданаАнне.

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Анна и Михаил стали гостями пост-шоу "Как выйти замуж". Там они рассекретили, как сложились отношения после завершения съемок реалити.

Отношения Михаила и Анны после финала " Холостяка-11"

Холостяк 11 сезон: как Заливако искал любовь на проекте

  • Премьера 11 сезона романтического проекта "Холостяк" состоялась 5 марта.
  • Главным героем этого сезона стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
  • За сердце мужчины на проект пришли бороться 29 украинских красавиц. Михаил решил изменить правила шоу и после первой вечеринки дал розы всем девушкам.
  • Согласно правилам во 2 выпуске должны были остаться 15 девушек, которые на протяжении участия в "Холостяке" живут в одном доме. Заливако заявил, что всем участницам он дает шанс проявить себя и разделит их на 2 дома.

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Обратите внимание Анна Богдан отреагировала на возвращение Юли "Зайки" на "Холостяк"

  • Михаил Заливако признался в чувствах к Юлии "Зайке". Он заявил, что она стала первой девушкой, к которой на проекте возникли столь сильные чувства. Но мужчина не чувствовал взаимности, поэтому отпустил Юлию.
  • В автомобиле, который вез "Зайку" в аэропорт, она рассказала, что любит "Холостяка", а он об этом никогда не узнает. Однако девушка решила не сдаваться и вернулась на проект, чтобы рассказать Михаилу о своих чувствах. Тогда он вручил ей розу и предложил остаться.
  • В финале именно Юлия "Зайка" стала конкуренткой победительницы Анны Богдан. Но Заливако не смог ей ответить взаимностью. В любви он признался Анне.
  • После этого пользователи Сети начали резко высказываться в адрес Михаила. Многие зрители "Холостяка" обвиняли его в том, что он дал Юлии надежду, а потом разбил сердце.