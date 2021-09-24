Жестоко изуродована, – модель Линда Евангелиста о неудачной пластике и отказе выходить в свет

Последние несколько лет супермодель Линда Евангелиста не появляется на публике и не развивает карьеру. Звезда призналась, что 5 лет назад сделала неудачную косметическую процедуру, которая изменила ее до "неузнаваемости".

56-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста, звезда 90-х годов, уже долгое время не выходит в свет и практически не публикует свои фото в инстаграме. Все несмотря на то, что ее коллеги Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд активно развивают карьеру после 50 лет.

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Почему Линда Евангелиста не появляется на публике

Впервые за несколько лет звезда поделилась откровенным признанием. Она рассказала, что в 2016 году решилась на контурную пластику Coolsculpting, которая должна была уменьшить количество жировых тканей. Эта процедура изменила лицо модели совсем по-другому.

Моим фолловерам, которые задавали себе вопрос, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, причина в том, что я была жестоко искалечена процедурой CoolSculpting, которая сделала прямо противоположное тому, что обещала,

– поделилась Линда.

Знаменитость сделала две корректирующие операции после этого. Но и они не смогли исправить ситуацию. Из-за это Евангелиста начала страдать от депрессии и стала одинокой.

"Я осталась, как писали СМИ, "неузнаваемой". У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой я не знала, прежде чем мне сделали процедуры. Она не только лишила меня средств к существованию, но и загнала в глубокую депрессию, глубокую печаль и глубочайшую ненависть к себе. В результате я стала затворницей", – добавила женщина.

Линда Евангелиста решилась рассказать эту историю, чтобы получить возможность таки выйти в свет. Также она хочет подать в суд на компанию, изменившую ее лицо.

Таким образом я двигаюсь вперед, чтобы избавиться от стыда, и рассказать свою историю. Я устала так жить. Я бы хотела выйти за дверь с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше я не выгляжу самой собой,

– подчеркнула супермодель.



Линда Евангелиста на последних фото / Фото из инстаграма Линды Евангелисты

Что известно о Линде Евангелисте

Канадская модель итальянского происхождения подписала первый контракт с модельной компанией в Нью-Йорке еще в юности, а впоследствии переехала в Париж.

Несмотря на необычную внешность, которая привлекала фотографов, Линда Евангелиста часто меняла имидж – делала короткие стрижки и множество раз перекрасила волосы.

В 1989 модель снялась для Vogue, а еще через год вышла культовая обложка для глянца с Линдой, Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. В 90-х звезда была самой востребованной моделью.

С 2007 года она сотрудничала с компанией L'Oreal Paris, а также стала лицом магазинов одежды Talbots. Она снималась для Chanel, Donce&Gabanna и других знаковых брендов.

Линда Евангелиста снялась в рекордном количестве фотосессий для итальянской версии журнала Vogue.

Текст публикации Линды Евангелисты



Публикация Линды Евангелисты / Фото из инстаграма модели