За год люди устали, – Женя Галич ответил, кому должны вручать повестки

В интервью 24 Каналу Женя Галич прокомментировал ситуацию с повестками, и кому их должны вручать. Всем мужчинам в тылу он советует учиться и готовиться к мобилизации, ведь ребятам и девушкам в ВСУ потребуется замена.

Женя Галич, который сам почти год служит в рядах Вооруженных Сил Украины, ответил, как правильно ждать мобилизацию в тылу. Он настоятельно рекомендует учиться стрелять, ходить на тактическую медицину, следить за ходом событий на фронте и разбираться в оружии, которое завозится, передает 24 Канал.

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Женя Галич дал совет ребятам в тылу

Есть сто процентов личного состава, который уже год воюет, который уже год обеспечивает, который год волонтерит, который уже год собирает деньги. За год люди устают без отпусков, без ротаций, без поддержки. Поэтому тем людям, которые ждут мобилизацию, единственный мой совет – учитесь, учитесь каждый день,

– эмоционально заявил Женя Галич.

Он добавил, что поддерживать страну деньгами, волонтерством и всем остальным – это хорошо, но не менее важно быть готовым к долгосрочной войне. Фронтмен O.Torvald отмечает, что ВСУ нужны специалисты, а не только пехота и артиллерия.

"Учитесь летать на дронах, учитесь быть классным тактическим медиком. Много возможностей, сейчас курсов куча. Когда началась война, в марте мы не могли себе даже броники найти. Сейчас все есть – и оружие, и броники, и все что угодно. Покупайте, пытайтесь, ищите, присоединяйтесь и меняйте людей, которые уже устали", – заявил Женя Галич.

Женя Галич о повестках и мобилизации / Фото из инстаграма музыканта

Женя Галич о вручении повесток в общественных местах

Лидер O.Torvald считает, что нет ничего неправильного в том, что повестки вручают в общественных местах, ведь "это регламент, закон". Он не слышал историй, когда мобилизованных на следующий день отправляли на фронт, всех якобы обучают.

Более того, вторжение России Женя Галич сравнил с пьяным соседом, который ворвался к влюбленной паре перед сном и стал приставать к девушке. Он считает, что каждый мужчина должен ответить, как поступил бы в такой ситуации – отсиживался бы или защитил любимую.

Как я должен поступить? Я должен сказать: "Так, секундочку. Здесь нужно подождать, посмотрим, как он будет вести себя, этот сосед". Или дать ему отпор, выпихнуть, найти возможность вас защитить. Я могу договариваться, могу отсиживаться, или я буду защищать свой дом. Я дал ответ – я буду защищать. Мне кажется, что здесь каждый должен дать себе ответ,

– подчеркнул Женя Галич.

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