Главное помнить, какой ценой – Женя Галич о мирном Киеве, куда вернулся с фронта

Лидер группы O.Trovald сейчас проходит лечение после того, как побывал на фронте. Мужчина – офицер ВСУ, поэтому в первые месяцы войны пришел в комиссариат. Сейчас он говорит, что рад видеть мирную столицу, но подчеркнул, что украинцы должны это ценить.

На вопросы, какие у него возникли чувства после того, как он вернулся из войска на лечение в столицу, тот ответил, что ситуация в городе его радует.

К слову У них сейчас ад, – Женя Галич рассказал о гитаристе OTorvald, который на "нуле"

Я очень рад, что у нас такой красивый, летний, цветущий город – Киев, столица нашей страны. И очень рад, что благодаря защитникам, ВСУ, медикам, ТРО, спецназам и другим, люди и города живут. Здесь кипит жизнь,

– говорит Женя Галич.

В то же время, ему очень хочется, чтобы люди, находящиеся на территориях, где не ведутся боевые действия, всегда помнили, что "ради того, чтобы мирные города существовали, люди рискуют своей жизнью".

"И обязательно об этом помнили, когда напиваются, либо мусорят, либо ведут себя по-хамски. Поэтому важно об этом помнить, жить полноценной жизнь – это абсолютно нормально, классно, и полноценная жизнь должна существовать. Но главное помнить, какой ценой эта мирная жизнь дается. И не забывать, что еще совсем недавно на этой территории также велись боевые действия", – подытожил рок-исполнитель.



Женя Галич в армии / Фото с инстаграмма певца

Женя Галич не знает, сколько еще времени проведет в столице, но точно до конца лечения. Все его родные – жена Валерия с детьми – с самого начала полномасштабной войны находятся за границей. Раньше он рассказывал, как плакал на границе, когда прощался с семьей.