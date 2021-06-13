Жена Владимира Остапчука поделилась редким фото с любимым

Знаменитые супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк поделились с поклонниками новым фото. Влюбленные наслаждались теплым летним днем в эффектных образах.
Кристина Горняк редко распространяет в сети фотографии с любимым. Пара иногда дает телевизионные интервью, однако тайны семейной жизни держит подальше от посторонних глаз.
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Поскольку общие снимки Кристины и Владимира можно редко увидеть, то каждый из них активно обсуждают поклонники звездной пары.
Новое фото Остапчука и Горняк
Кристина поделилась фотографией, на которой изображена забравшись на спину мужа. Горняк предстала перед камерой в белом топе и бежевых укороченных брюках. Красавица соединила такой наряд с коричневыми босоножками на каблуках и похвасталась ярким педикюром красного цвета.
Среди аксессуаров эффектный look Кристины довершали стильная коричневая шляпа, часы и солнцезащитные очки. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж в нюдових оттенках.
Владимир позировал на совместном фото с избранницей в джинсах, белой футболке и рубашке с цветочным принтом. Также завершил летний образ очками.
Влюбленные Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк
В подписи к фото Горняк призналась, что счастлива с мужем. А в комментариях подписчики звездной жены оставляют в адрес Кристины и Владимира много приятных слов.
- "Вы очень классные!"
- "Очень хорошие!"
- "Счастье именно такое!"
- "Милые!"
- "Кристина, вам очень идет такая прическа!"