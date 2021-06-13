Жена Владимира Остапчука поделилась редким фото с любимым

Знаменитые супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк поделились с поклонниками новым фото. Влюбленные наслаждались теплым летним днем в эффектных образах.

Кристина Горняк редко распространяет в сети фотографии с любимым. Пара иногда дает телевизионные интервью, однако тайны семейной жизни держит подальше от посторонних глаз.

Смотрите также Владимир Остапчук и Кристина Горняк позировали в вышиванках: атмосферное фото

Поскольку общие снимки Кристины и Владимира можно редко увидеть, то каждый из них активно обсуждают поклонники звездной пары.

Новое фото Остапчука и Горняк

Кристина поделилась фотографией, на которой изображена забравшись на спину мужа. Горняк предстала перед камерой в белом топе и бежевых укороченных брюках. Красавица соединила такой наряд с коричневыми босоножками на каблуках и похвасталась ярким педикюром красного цвета.

Среди аксессуаров эффектный look Кристины довершали стильная коричневая шляпа, часы и солнцезащитные очки. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж в нюдових оттенках.

Владимир позировал на совместном фото с избранницей в джинсах, белой футболке и рубашке с цветочным принтом. Также завершил летний образ очками.



Влюбленные Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В подписи к фото Горняк призналась, что счастлива с мужем. А в комментариях подписчики звездной жены оставляют в адрес Кристины и Владимира много приятных слов.