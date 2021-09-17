Жена Владимира Остапчук устроила вечеринку в фешенебельном заведении Киева: яркие фото

Жена телеведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк устроила шумную вечеринку проекта ORA. Там собрались не только ее друзья, но и немало женщин, пришедших на дискуссию "О чем молчат мужчины?". Как произошло событие – смотрите дальше.

Все женщины, которые приобрели билеты на вечеринку, соблюли дрескод и пришли в красной одежде. Кристина поделилась, хотя за несколько дней до события раскупили все билеты, она все равно волновалась, как все пройдет.

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Образ Кристины Горняк

В роскошный ресторан Кристина прибыла в коротком ярком платье красного цвета на тонких бретелях и с соблазнительным декольте. Волосы она вложила в легкие локоны и забрала набок. На лице сделала макияж в коричневых оттенках, выделив глаза.

Девушка обольстительно позировала на камеру сама, рядом с любимым Владимиром Остапчуком и другими гостями мероприятия.

Вечеринка Кристины Горняк / Фото из инстаграма звездной жены

Текс публикации Кристины Горняк:

Проект ORA – это частичка меня! Он родился в моем сердце более года назад, и я им очень горжусь! Сначала хочу выразить признательность всем, кто был частью того вечера:

Вова, тут без слов! Ты – моя поддержка! Ты – моя любовь! Ты – самый талантливый ведущий, без которого эти встречи были бы совсем не те. Спасибо за поддержку и любовь!

Даниэль Салем, спасибо за поддержку и замечательное выступление! На тебя не только приятно смотреть, но и приятно слушать. И многому учиться. Ты – открытый человек, а это всегда заслуживает внимания!

Макс Гордеев. Атмосфера, которую ты создал, когда выключил свет и зажег свечи... Несмотря на такую серьезную беседу, ты не забывал о шутках и улыбках! Спасибо за поддержку проекта!

Иван Афанасьев. Мое сердце меня не обмануло, когда я услышала, как ты поешь и решила, что на этот раз будешь именно ты! Буду всем рекомендовать и рассказывать, желаю больших успехов! Спасибо за поддержку и всегда готова поддержать!

Атмосфера вечера была теплой, яркой, было много роскошных подарков. Все было именно так, как я хотела! Каждой участнице хочу сказать, что она была красавицей! И каждая из вас заслуживает на все чудеса жизни! До скорой встречи на вечерах ORA!