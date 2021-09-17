Жена Виктора Павлика с сыном отдыхает в Одессе: видео с набережной

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова с маленьким сыном отдыхает в солнечной Одессе. Она обнародовала видео, где вместе с Михасиком прогуливается по набережной.

Екатерина Репьяхова часто путешествует. Хотя сын еще очень крошечный, девушка не упускает случая побыть как можно дальше от суетливой столицы и насладиться покоем.

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Екатерина Репьяхова в Одессе

На личной странице в инстаграме, за которой следят почти 87 тысяч пользователей сети, обнародовала ролик, где показала, как с сыном гуляла у моря. Маленький Михасик сладко спал в коляске. А его известная мамочка получала удовольствие от теплого дня.

На прогулку Катя надела светлые джинсы и белую футболку с принтом, которые соединила с яркими кроссовками. Короткие волосы она вложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице сделала повседневный макияж. Довершила повседневный образ солнцезащитными очками.

Напомним, это уже не первое путешествие Екатерины с сыном. Этим летом они длительное время отдыхали на свежем воздухе в Буковеле. А потом почти месяц релаксировали в Трускавце.

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