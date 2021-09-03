Жена Виктора Павлика отпраздновала мамино 60-летие: яркие фото

Мать Екатерины Репяховой 1 сентября отпраздновала свой юбилей. Праздник прошел в кругу близких: дочери, украинского певца Виктора Павлика и других родственников. Жена артиста поделилась яркими фото и продемонстрировала стильный образ.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика сообщила о празднике в семье на личной странице в инстаграме. Екатерина Репяхова отметила 60-летие мамы.

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Теща Виктора Павлика отпраздновала юбилей

Поскольку матери Екатерины Репяховой исполнилось 60 лет, жена певца решила устроить маме настоящий праздник. Она собрала всех родственников и близких в атмосферном заведении. Там было все украшено шариками и цветами.

Впоследствии теще Павлика презентовали красивый белый торт. Именинница в свой юбилей надела черное платье с белой вышивкой, дополнив образ жемчужным ожерельем. Виктор Павлик предстал на торжестве в стильном костюме.

Я маме пообещала праздник еще несколько лет назад. Сдержала свое обещание,

– заметила Екатерина Репьяхова.



Юбилей тещи Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз



Юбилей тещи Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграм-сториз

Образ Екатерины Репяховой

По случаю праздника стильно оделась и сама жена Виктора Павлика. Она предстала в ярком костюме цвета фуксии, состоящем из широких брюк и легкого тканевого жакета. Такой комплект блогер соединила с розовым топом с белым гороховым принтом.

Екатерина Репяхова дополнила образ нежной цепочкой, а волосы уложила легкими локонами. На лице она сделала роскошный макияж. Жена музыканта накрасила глаза розовыми блестящими тенями, а губы – нюдовой помадой.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, мама Екатерины Репяховой принимает большое участие в воспитании внука. Сам Виктор Павлик нечасто имеет возможность помогать жене с сыном, поэтому к дочери приходит ее мать и новоиспеченная бабушка.

Для этого блогер даже сняла квартиру для матери – она переехала в Киев с Днепра. В семейные путешествия Катя Репяхова также ездит с мамой. Пока блогер занимается своими делами, за Михасиком следит бабушка.