Жена Виктора Павлика об удалении страницы Ларисы Созаевой: "Все не просто так"

После нового конфликта экс-возлюбленной Виктора Павлика и его нынешней жены, страница Ларисы Созаевой в инстаграме исчезла. Репяхова отметила, что все не просто так.

Несколько дней назад кто-то атаковал ботами рекламодателей Екатерины Репяховой. Тогда блогер предполагала, что это могла организовать бывшая жена Павлика – Лариса Созаева.

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Екатерина Репяхова об атаке ботов

Лариса не смолчала и записала эмоциональный ответ на такие заявления Екатерины. А через несколько дней страница Ларисы исчезла из инстаграма. Репяхова отметила, что это произошло не просто так. Теперь девушка знает, кто организовал атаку ботами.

Теперь я точно знаю, кто посылает ботов. Я надеюсь, что этот ужас закончится и мне не придется обнародовать всю информацию. Страницы Ларисы уже не существует, не просто так. Но ботов присылала не она! Однако полагаю, из-за ее вины все это произошло. Хоть и не ее руками,

– высказалась Катерина.



Екатерина Репяхова об атаке ботов / Скриншот инстаграм-сторис блогера

Екатерина Репяхова об атаке ботов / Скриншот инстаграм-сторис блогера

Но впоследствии девушка поблагодарила Ларису, поскольку именно Созаева помогла узнать, кто присылал ботов. Но подробности не рассказывала, поскольку Ларисе это может не понравиться.

Несмотря на то, что этот человек уже не в Украине, всем этим будет заниматься киберполиция,

– добавила Репяхова.

Лариса в фейсбуке отметила, что ее страница в инстаграме исчезла из-за того, что там "много грязи, нападок, агрессии".