Жена Григория Решетника вступилась за мужа после скандалов на "Холостяке"

Бывшие участницы 12 сезона "Холостяка" все больше рассказывают о скандальных условиях на проекте. Информацию о плохом отношении героя и ведущего к девушкам прокомментировала Кристина Решетник.

В сети все громче обсуждают романтический реалити-проект "Холостяк". Участницы жалуются на недопустимые условия и извращенный монтаж.

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Кристина Решетник вступилась за мужа

С вопросом о шоу пользователь сети обратилась к жене ведущего Григория Решетника. Однако Кристина отметила, что те девушки, которые первыми вылетают из проекта, обвиняют в этом всех. На самом же деле они вроде бы "знают, куда идут".

Это – традиционная практика, когда девушка покидает проект в первых сериях – виноваты все, кроме нее самой. Думаю, нужно всегда искать причину в себе. Девушки хорошо знают, куда уходят, и что все сокровенное, может стать явным. А относительно Гриши и команды – они очень крутые и открытые и всегда болеют за каждую участницу всем сердцем, – считает Кристина Решетник.



Кристина Решетник о "Холостяке" / Фото с инстаграм-сториз

Что рассказывают о "Холостяке"

Нутрициолог Анастасия покинула проект во 2-м эпизоде – после его выхода на экраны она пожаловалась на плохие условия шоу, по ее словам. Девушка возмутилась и из-за якобы отношения холостяка, отношения ведущего, долгие съемки без сна, "рабские" контракты, штрафы, просьба редакторов поливать всех грязью и психолога, которая якобы входила в доверие к девушкам, а потом все сливала Алексу.

покинула проект во 2-м эпизоде – после его выхода на экраны она пожаловалась на плохие условия шоу, по ее словам. Девушка возмутилась и из-за якобы отношения холостяка, отношения ведущего, долгие съемки без сна, "рабские" контракты, штрафы, просьба редакторов поливать всех грязью и психолога, которая якобы входила в доверие к девушкам, а потом все сливала Алексу. Танцовщица Аделина рассказала о "штрафах за поведение" и выгодном монтаже для редакторов. Она добавила, что Алекс, похоже, не принял ее подарок, ведь его нашли после начала войны странным образом в укрытии.