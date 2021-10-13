Жена Григория Решетника полетела с родителями на отдых: фото из аэропорта

Жена популярного телеведущего Григория Решетника мечтала отвезти родителей на отдых. И эта мечта стала реальностью. Ночью 13 октября она вместе с мужем, детьми и родителями улетела в долгожданный отпуск. А куда именно пока не рассекречивает.

Перед вылетом Кристина опубликовала несколько инстаграм-сториз, в которых рассказала о приезде родителей, а также сообщила, что совсем скоро произойдет то, чего все долго ждали.

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Впоследствии звездная жена распространила фото из аэропорта. Она рассекретила, что вместе с тремя сыновьями, мужем Григорием Решетником и родителями отправляется в путешествие. На лицах всех сияли улыбки. Кристина давно мечтала подарить родителям путешествие и теперь сделала это.

Образ Кристины Решетник

Для перелета Решетник выбрала комфортное платье. Она позировала на камеру в джинсах, белой футболке и накидке с принтом в клетку. Из обуви выбрала белые кеды. Волосы девушка выровняла, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Все остальные члены семьи были в спортивной одежде, которая лучше всего подходит для комфортного пребывания в самолете.



Кристина Решетник с мужем, детьми и родителями / Фото с инстаграма Кристины Решетник

Текст публикации Кристины Решетник:

Уставшие, но счастливые! В четыре утра сегодня ели, все не спали и настраивались на незабываемые семейные эмоции.

У меня были мечта и цель на этот год – отвезти родителей на отдых за границу. И важный момент – путешествие для родителей оплачивать буду именно я. И как бы Григорий меня не уговаривал, родители тоже, я была неотступна. И невозможно счастлива! Потому что в 31 год мечтала сделать это и сделала. Родители счастливы, внуки тоже, невероятная программа развлечений составлена и мы готовы провести всю неделю весело и активно.

Смотрю на счастливых родителей и понимаю, что сейчас я чувствую себя на седьмом небе от счастья, потому что сбылась моя мечта! Нет ничего лучше, чем видеть счастливых родителей рядом!