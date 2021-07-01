Жена Григория Решетника показала стильный образ: фото с прогулки по Киеву

Звездные супруги Григорий и Кристина Решетник прогулялись по Киеву. Для романтического свидания с мужем Кристина выбрала твидовые шорты и белую футболку.

Кристина Решетник для многих является примером женщины, которая удачно совмещает работу, семейную жизнь, воспитание детей. А также она всегда безупречно и стильно выглядит.

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Стильный образ Кристины Решетник

Многодетная мамочка вместе с любимым прогулялась по улочкам Киева. Поскольку погода была достаточно жаркой, то Кристина выбрала комфортный летний наряд. Решетник позировала на камеру в белой футболке, которую заправила в короткие твидовые шорты. Такой look соединила с черной обувью на низкой подошве.

Волосы звездная жена уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж. Летний аутфит Кристины дополняли часы, солнцезащитные очки, голубая сумочка.



Стильный look Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Стильный look Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В заметке Решетник рассказала, что в тот день она и Григорий гуляли, много разговаривали и наслаждались выходным. Среди недели они могут отдохнуть, а в субботу и воскресенье всегда работают.

Также Кристина призналась, что ей очень нравится Киев в летнее время. Многие киевляне уехали в отпуска, поэтому на улицах мало людей.