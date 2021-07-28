Жена Григория Решетника очаровала образом в летнем платье: фото

Кристина Решетник вместе с маленьким сыном Александром пришла поддержать мужа на съемки телешоу "Україна має талант". Девушка похвасталась фигурой в коротком платье из легкой летней ткани.

Кристина Решетник является одной из самых популярных мамочек в украинском шоу-бизнесе. Также она не упускает никакой возможности, когда может побыть вместе с мужем. Поэтому часто поддерживает его на съемках.

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Григорий Решетник стал ведущим нового сезона популярного шоу "Україна має талант". Его жена сфотографировалась с малышом за кулисами проекта.

Летний look Кристины Решетник

Звездная мамочка предстала перед камерой, держа на руках Александра. Кристина пришла в съемочный павильон в легком коротком платье молочного цвета с минималистичным принтом. Наряд имел короткие объемные рукава и оборки снизу, что добавляли образу нежности и женственности.

Такой look Решетник соединила с белыми кроссовками, у которых спереди были коричневые вставки. Волосы девушка собрала в хвост сзади. На лице она сделала легкий макияж, которым лишь подчеркнула натуральную красоту. Среди украшений ее аутфит дополнили кольца и часы.



Кристина Решетник с сыном на руках / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Подписчики Кристины в комментариях оставляют много приятных слов в адрес ее сына. Маленький Александр очаровал публику милой улыбкой.