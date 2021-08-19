Жена Евгения Кота пришла на "Україна має талант": трогательная реакция танцовщика

Победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот оказался в составе жюри на "Україна має талант". В конце телекастингов попробовать свои силы на проект пришла жена танцовщика – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне.

Как видно из инстаграм-сторис Евгения Кота, он не оценивал выступление жены Натальи, а поддерживал ее за кулисами вместе с ведущим "Україна має талант" Григорием Решетником. Когда Ксения Мишина, Сергей Притула и Ольга Харлан объявляли вердикт танцовщице, звездный супруг появился рядом с ней, а потом на руках отнес ее за сцену.

К теме Участница "Холостяка-11" Лиза пришла на "Україна має талант": видео, захватывает дух

Неизвестно, прошла ли Наталья Татаринцева в следующий этап, однако призналась – ужасно нервничала, как никогда за 26 лет выступлений.

Впервые за 11 лет в pole dance я так нервничала, выходя на сцену. Потому что впервые танцевала на главной сцене талантов страны, еще и перед своим мужем, который является моим критиком и поддержкой одновременно,

– поделилась жена Кота.

Более того, Наталья впервые за 11 лет в pole dance не скрывала своих эмоций за образом стальной спортивной леди. Следовательно, от чувственного номера она расплакалась и довела до слез зрителей, друзей и даже судей шоу "Україна має талант".

"Моя талантливая жена", – прокомментировал Евгений Кот в инстаграм-сторис.

Текст публикации Натальи Татаринцевой:

Впервые за 11 лет в pole dance я так нервничала, выходя на сцену. Я больше скажу, такие эмоции я испытывала впервые за 26 лет опыта выступлений вообще.

Почему? Потому что я чувственная и за своим опытом прячу много тонких эмоций. Вчера я не смогла ни одну из них скрыть за образом стальной, спортивной леди. Потому что впервые танцевала на главной сцене талантов страны, еще и перед своим мужем, который является моим критиком и поддержкой одновременно! Все, кто был в зале во время выступления, смогли почувствовать меня без слов. Я была довольна тем, что увидела слезы на глазах моих друзей, зрителей, команды и судей УМТ. Я и сама их не сдержала.

Это было классно! Спасибо "Україна має талант" за возможность! Совсем скоро, а именно осенью, вы сможете увидеть все в монтаже.