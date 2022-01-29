Жена Дмитрия Монатика позировала на Мальдивах: фото в купальнике и парео

Мультиартист Монатик несколько недель гастролировал в США. Теперь он вместе с женой и двумя сыновьями улетел на Мальдивы, где проводит зимний отпуск.

Ирина Монатик не только наслаждается долгожданным отдыхом, но и демонстрирует красивые пляжные образы на фоне невероятной природы острова.

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Пляжный look Ирины Монатик

Звездная жена позировала в живописном месте на берегу океана. Ирина босиком предстала перед камерой в сплошном бикини с цветным неординарным принтом. Наряд удачно подчеркнул все прелести тела знаменитости. Сверху Ирина надела легкое парео, которое придало изюминку ее пляжному образу.

Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику. Любимая Монатика не боится показывать натуральную красоту.

Ирина Монатик на Мальдивах / Фото с инстаграма Ирины Монатик

Ирина Монатик на Мальдивах / Фото с инстаграма Ирины Монатик

Именно на Мальдивах Дмитрий и Ирина показали парные татуировки, которые ранее скрывали. На шеях у влюбленных есть маленькие татуировки, напоминающие знак бесконечности.

Текст публикации Ирины Монатик:

Сегодня проснулась с четким пониманием того, что очень важно как можно дальше отгонять негативные мысли и страхи, так как это моментально чувствуют паразиты и успешно этим пользуются.

Жизнь прекрасна, прежде всего потому что мы живы, этот день уже не вернуть. И каждый день на нас смотрят дети с широко открытыми глазами, повторяя каждый жест и каждый шаг и именно им важно внедрить в голову, что все обязательно будет хорошо и жизнь прекрасна, несмотря ни на что! Молясь Вселенной о том, чтобы только не повторился сюжет одноименного фильма "Жизнь прекрасна", но то как вел себя там Роберто Бениньи, по птношению к своему сыну, восхищает меня на сегодняшний день, еще больше