"Побеждают и знают об этом": Зеленская показала, как киевляне пели в подземке во время взрывов

Первая леди Елена Зеленская отреагировала на обстрелы украинских городов. Она опубликовала видео, как киевляне поют в метро во время воздушной тревоги и ракетной атаки.

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на массированную ракетную атаку. Она показала видео с подземки, где киевляне пели, несмотря на тревогу.

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Елена Зеленская показала, как украинцы пели в метро

Жена президента показала, как киевское метро в очередной раз превратилось в бомбоубежище. Она щемяще прокомментировала атаки на украинские города.

"После всех испытаний сегодняшнего утра. После варварских российских обстрелов столицы, Днепра, Запорожья, Хмельницкой, Львова, Винницы, Франковщины, Запорожья, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины, Кировоградщины. Перед нашими глазами теперь дыра в "грудях" запорожской многоэтажки места детской площадки в Киеве".

Но – украинцы поют. Для меня именно в этом видео очень многое о нас,

– добавила первая леди.

Как пели украинцы во время тревоги: видео

, в Киеве из-за взрывов все подземные станции метро заработали как укрытие. Но по состоянию на 12:50 движение метрополитена возобновили , в том числе пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота" – он не работал утром.

Елена Зеленская добавила, что украинцы имеют дело с Россией – страной-террористом, которая хочет только разрушать и пугать.

"Это обычная террористическая тактика. Они воюют, чтобы поносить. Мы – чтобы защитить и спасти дороже всего. Поэтому украинцы поют под огнем, потому что не боятся. Украинцы поют, потому что на их стороне правда. Украинцы поют, потому что побеждают и знают об этом".