Забрали абсолютно все, – Евгения Хмару обокрали в Чехии на 8 тысяч евро

Сейчас пианист-виртуоз Евгений Хмара активно гастролирует по Европе, чтобы собирать деньги на ВСУ. Однако в Чехии он остался без всего, ночью его обокрали в поезде.

За три дня Евгений Хмара объездил с концертами Австрию, Латвию, Литву, Польшу и Чехию. В 2:30 у него был поезд из города Острава. Он дождался его на вокзале и занял свободное купе с шестью сидячими местами, но раздвижная дверь в нем не закрывалась. Это и сгубило пианиста-виртуоза.

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Евгения Хмару обокрали в поезде в Чехии

Меня обокрали в поезде. У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8 тысяч евро. И это в тот момент, когда ты ездишь поездом ночью, чтобы сэкономить лишние 100 евро на ночь в отеле, потому что каждая копейка важна для помощи нашим защитникам и защитницам,

– пожаловался Евгений Хмара.

Он рассказал, что в поездах всегда держит ценные вещи при себе, поэтому сначала телефон положил в карман, а сумку с оборудованием спер на ногу. Однако перед 6 утра устроился поудобнее – выложил из кармана гаджет, а инструменты переложил под сиденье.

"В следующий раз я проснулся без всего. Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего. Это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть", – признался пианист.

Реакция сети

Ирина Федишин: "Ужасно – это не то слово. Евгений, очень жаль, что так случилось. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем, все обязательно наладится";

"Ужасно – это не то слово. Евгений, очень жаль, что так случилось. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем, все обязательно наладится"; Мята: "Женя, держись, мы с тобой. Женичка, тебе вернется гораздо больше. Главное, что все живы, здоровы. Обнимаю";

"Женя, держись, мы с тобой. Женичка, тебе вернется гораздо больше. Главное, что все живы, здоровы. Обнимаю"; "Очень грустно это слышать! Слава Богу, они не причинили никакого вреда, и у вас все хорошо";

"Слов нет! Обворовать украинца, патриота, человека с невероятным талантом и огромным сердцем. Все вернется сторицей. Грабителям позор, и бумеранг прилетит мгновенно";

"Подлый поступок, нет слов. Будьте сильны, Бог вернет иным образом все! Вы очень благородный человек, и все будет хорошо".

в конце поста Евгений Хмара таки добавил, что потеря инструментов на 8 тысяч евро –, ведь он и все его родные живы.