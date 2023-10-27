Уже не "Жоржины": новый трек Бучинской "За облаками" разрывает тикток

Певица Наталья Бучинская продолжает пленить сердца пользователей тектока. Недавно в сети вирусилась ее песня "Жоржины", а теперь есть тысячи роликов с новым треком "За облаками".

Он также заполонил ютуб и занимает 3-ю позицию на вкладке "В тренде". Какие именно ролик снимают под композицию и почему она так полюбилась пользователям сети – рассказываем дальше.

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Трек "За тучами" заполонил тикток

Эту композицию уже не раз перепели, под нее снимают атмосферные ролики, отмечая, что Наталья Бучинская снова заполонила сердца новым треком о любви.

"Еще не отошли от "Жоржин", как оказались "За облаками", – пишут пользователи сети.

"Жоржины" – тоже песня Натальи Бучинской, которую она выпустила в феврале 2023 года, а летом трек завирусился в тиктоке.

Наталья Бучинская – "За облаками": слушайте песню онлайн

В основном, пользователи тиктока снимают ролики, в которых звучит припев:

За облаками, за облаками

Над рекой глубокой

Птицы кружат парами,

А я не знаю покоя…

За облаками, за облаками

Голуби голубятся,

Как станем мы паром,

Так стерпится и слюбится!