За день до Нацотбора: Wellboy презентовал песню и клип Nozzy Bossy для Евровидения-2022

Юный артист Wellboy наконец презентовал свой хит для финала Нацотбора Евровидение-2022. Песня Nozzy Bossy, как поделился певец, рассказывает о силе села.

Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил песню и клип на песню, которую представит в финале Евровидения. Его новый хит Nozzy Bossy уже собирает тысячи просмотров на ютубе.

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Wellboy представил песню для Нацотбора

Музыкант рассказал, что трек Nozzy Bossy – "песня-выражение о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле".

"Nozzy Bossy" – о силе деревни, обо всех босоногих людях, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф. И эта песня – обо всех таких людях, с которыми всегда сила деревни, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей,

– поделился Wellboy.

Артист презентовал сразу и клип на песню. В зажигательном ролике он также пытался передать атмосферу села.

Wellboy – Nozzy Bossy: смотреть видео онлайн

Как реагируют фаны

Хотя премьера состоялась недавно, пользователи cети уже активно делятся мнениями относительно песни и клипа. Одни считают, что Nozzy Bossy – это новый хит, тогда как другие убеждены, что для Евровидения это не подходит. Также исполнителя упрекнули за схожесть всех его песен: