За день до Нацотбора: Wellboy презентовал песню и клип Nozzy Bossy для Евровидения-2022
Источник:ютуб Wellboy
Юный артист Wellboy наконец презентовал свой хит для финала Нацотбора Евровидение-2022. Песня Nozzy Bossy, как поделился певец, рассказывает о силе села.
Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил песню и клип на песню, которую представит в финале Евровидения. Его новый хит Nozzy Bossy уже собирает тысячи просмотров на ютубе.
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Wellboy представил песню для Нацотбора
Музыкант рассказал, что трек Nozzy Bossy – "песня-выражение о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле".
"Nozzy Bossy" – о силе деревни, обо всех босоногих людях, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф. И эта песня – обо всех таких людях, с которыми всегда сила деревни, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей,
– поделился Wellboy.
Артист презентовал сразу и клип на песню. В зажигательном ролике он также пытался передать атмосферу села.
Wellboy – Nozzy Bossy: смотреть видео онлайн
Как реагируют фаны
Хотя премьера состоялась недавно, пользователи cети уже активно делятся мнениями относительно песни и клипа. Одни считают, что Nozzy Bossy – это новый хит, тогда как другие убеждены, что для Евровидения это не подходит. Также исполнителя упрекнули за схожесть всех его песен:
- "Опять в тренды. Это уже традиция. Ты молодец";
- "Как всегда крутая попсовая песня";
- "Хит, который порвет каждого";
- "Шикарно, молодчина";
- "Настолько похожие мелодии, что кажется, что это уже слышали";
- "Крутой хит для украинского радио, но не для Евровидения. Успехов";
- "Песня классная, но не для евро";
- "Овва! Немного неожиданно такую песню услышать от Wellboy";
- "Песня крутая, но не для Евровидения. Вообще не понимаю тенденции представлять свою страну с половиной текста на английском";
- "Мотив другой песни".