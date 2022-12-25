За 70 лет правления: рождественские поздравления Елизаветы II, запомнившиеся больше всего

В этом году Рождество для всей Британии и стран Содружества будет необычным. Впрочем, как и для всего мира и Украины. В сентябре 2022 года королева Елизавета II отошла в вечность и на ее замену на трон вступил король Чарльз III. Как из года в год королева приветствовала подданных с Рождеством и какие важные месседжи продвигала – читайте ниже.

25 декабря – день, когда почти весь мир отмечает Рождество. Из-за полномасштабной войны России Украина в этом году тоже сделала важный шаг на встречу Рождеству Христову, поэтому обращение Чарльза III будет важным также и для украинцев. Особенно когда на протяжении года Великобритания и другие страны Содружества выражали невероятную поддержку всей Украине.

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Пока мы ожидаем первого поздравления короля Чарльза III в роли монарха в день Рождества, предлагаем узнать о самых интересных и знаковых речи покойной Елизаветы II. Заметим, что важным элементом ее поздравлений были фотографии, размещенные рядом на столе. Так королева намекала на важнейшие моменты, происходившие в течение ее лет.

1952 год

В этом году Елизавета II впервые праздновала Рождество в роли королевы Великобритании. Перед ней стояла нелегкая задача – сплотить британцев после смерти отца и в непростой послевоенный период. Королева подчеркнула, что будет продолжать работу Георга VI и попросила о молитве.

Первое обращение Ее Величества можно было услышать по радио. Вещание происходило из Сандрингема, и из той самой комнаты, где раньше записывал поздравления Георг VI. Елизавета II была одета в лаконичное платье кофточку и жакет.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1953 год

В этом году Елизавета II уже во второй раз обратилась к британцам с речью. Тогда она говорила не из Англии, а Новой Зеландии, где находилась в пределах рабочей поездки. В поздравлении королева высказалась о том, что чувствует особую связь с людьми.

Елизавета II оделась по-особенному нарядно и необычно – в светлое платье без бретелек и с цветочной вышивкой. Шею украшало лаконичное колье, а уши – серьги. Волосы были уложены в кудри, а губы подчеркивала помада.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1957 год

Впервые послание Елизаветы II транслировали по телевидению, поэтому каждый мог не только услышать, но и увидеть королеву на экранах. Тогда она надела длинное блестящее платье с бантом на груди, дополнив образ ожерельем, браслетом и насыщенным макияжем.

Я не могу повести вас в бой, я не издаю законы, и правосудие тоже не в моей власти, но я могу сделать для вас кое-что другое – я готова отдать вам мое сердце и посвятить всю свою жизнь служению нации,

– сказала в 1957 году британская королева.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1963 год

Королева впервые появилась на экранах в цвете. Она рассказывала о своем путешествии в Канаду, путешествии принца Чарльза и принцессы Анны на Ямайку и вспомнила игру в крикет.

По особому случаю Елизавета II надела яркое атласное платье желтого цвета. На ней выделялась массивная драгоценная брошь.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1971 год

Этот год запомнился потому, что поздравление снялось с участием сыновей королевы – принца Эдварда и принца Эндрю. Вместе они просматривали семейный альбом, поэтому и темой обращения была семья.

Ее Величество в очередной раз продемонстрировала любовь к жемчужным украшениям – серьгам, броши и ожерелью. Они удачно дополняли нежно-голубое платье королевы.

Елизавета II с сыновьями на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1975 год

Это рождественское поздравление отметилось не так нарядами королевы, как тематикой и новизной. Елизавета II нарушила традицию и записала обращение в садах Букингемского дворца. В том году Британия испытывала кризисы, инфляцию и безработицу. Поэтому королева призвала быть добрыми и сострадательными.

На улице Ее Величество предстала в теплом пальто, которое украсила брошью и любимыми аксессуарами.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1982 год

Этот год был важным для британской королевской семьи. Монарх праздновала 50 годовщину с первой записи поздравления, а также рассказала о рождении третьего внука – принца Уильяма. Она впервые обратилась к гражданам из библиотеки Виндзора.

На этот раз Елизавета II позировала в элегантном синем платье с объемными рукавами и лентами, завязанными в бант на шее. Она сделала макияж с акцентом на ярких губах.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

1992 год

Это обращение королевы запомнилось его "скандальностью". Елизавета II откровенно назвала 1992 год "ужасным", припомнила скандал между принцем Чарльзом и принцессой Дианой, пожар в Виндзорском замке.

, в 1992 году таблоид The Sun опубликовал текст речи королевы на 2 часа раньше до ее выхода. Елизавета II подала в суд на СМИ, выиграла у него 200 тысяч фунтов и потратила их на благотворительность.

На непростой речи Елизавета II поразила образом в малиновом платье с плиссированной юбкой и поясом с бантом.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

2006 год

2006 год стал вторым, когда монарх записывала видео за пределами резиденции. Она поздравляла британцев с Рождеством в соборе Саутварка. В том году королева также отпраздновала юбилей – 80-летие.

В соборе Елизавета II позировала в нежном образе. Она надела салатовое пальто и дополнила его жемчужным ожерельем, серьгами и брошью.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

2013 год

Ее Величеству было что отпраздновать в 2013 году – 60-летие коронации и рождение правнука принца Джорджа. О крещении малыша она высказалась как об особом событии, собравшем 4 поколения вместе.

По этому случаю королева выбрала яркий наряд – желтое платье. Любимые аксессуары довершили ее look, а помада цвета фуксии сделала акцент на губах. Также в 2013 Елизавета II позировала в очках.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

2017 год

Этот год также выдался крайне насыщенным – 70 лет совместной жизни с герцогом Эдинбургским, 60 годовщина первого рождественского эфира. Также королева поздравила нового члена семьи – невесту принца Гарри Меган Маркл. Ее Величество поздравляла людей с Рождеством в белоснежном платье с пайетками, атласной лентой и украшениями.

"Принц Филипп решил, что настало время немного замедлиться – как он сам выразился про себя, – "сделал свое". Но я знаю, что его поддержка и уникальное чувство юмора останутся такими же сильными, как и раньше, так как нам нравится проводить время Рождества с семьей и с нетерпением ждем новых членов в этом году и в следующем", – поделилась тогда королева.

Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

2020 год

В год пика пандемии коронавируса Елизавета II пыталась поддержать британцев. Она отметила, что несмотря на сложное и непредсказуемое время, 2020 год всех сблизил и показал людей с силой воли и несокрушимым духом.

Для многих это время года будет иметь оттенок грусти – некоторые оплакивают потерю дорогих им людей, а другие чьи-то друзья и члены семьи находятся удаленно от близких, когда все, что они действительно хотят на Рождество – это просто объятия или пожатие руки,

– сказала королева.

В прошлом году Ее Величество позировала в стильном образе. Она предстала в фиолетовом платье с длинным рукавом, которое соединила с жемчужным ожерельем, серьгами и брошью в форме ракушки.



Елизавета II на рождественском поздравлении / Фото Getty Images

В этом году британцы с нетерпением ждут нового обращения монарха. Оно точно будет особенным, ведь Рождество 2021 года первое, которое Елизавета II проведет без мужа, принца Филиппа. Говорят, что завтрашнее поздравление будет личным и душевным.

2021 год

Это год, когда королева Елизавета II в последний раз обратилась к своим подданным в день Рождества. Уже через 8 месяцев она отойдет в вечность и ее похоронят рядом с принцем Филиппом, смерть которого она тяжело перенесла в 2021 году. Именно их общая фотография была размещена на столе, именуя ее любовь и уважение к покойному любимому. И хотя ее рождественская речь была последней в роли королевы, это была и первая речь Елизаветы II без ее мужа.

В прошлом году она Ее Величество заявила, что этот светлый праздник мог быть тяжелым для тех, кто потерял близких и она это как никто понимала. Однако Елизавета II уверяла, что вся королевская семья испытывала присутствие принца Филиппа во время приготовления к Рождеству.

Для меня и моей семьи, даже если в этом году не хватает одного знакомого смеха, Рождество будет радостным, поскольку мы можем вспомнить… Я знаю, он хотел бы, чтобы мы наслаждались Рождеством,

– тронула речью Ее Величество.

Также королева вспомнила о пандемии COVID-19, из-за которой Великобритания и другие страны не могли вполне праздновать Рождество, как раньше.



Елизавета II в своем последнем рождественском поздравлении / Фото Getty Images